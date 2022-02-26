Hazırlıklar tamamladı! Ukrayna'daki Türk vatandaşları dönüş yapıyor

AA 26 Şubat 2022 Cumartesi 01:03 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 01:27

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşları kara yoluyla Polonya ve Romanya'ya tahliye ediliyor.

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin Bakan Çavuşoğlu, "Tahliyeler başladı. 12 Şubat'tan itibaren vatandaşlarımıza yaptığımız uyarılar çerçevesinde yaklaşık 5 bin vatandaşımız zaten ülkemize dönmüştü. Özellikle 12 ve 22 Şubat'ta yaptığımız duyurulardan sonra." dedi.

Çavuşoğlu, kalan vatandaşların Türkiye'ye getirilmesi konusunda dün ortamı görmek istediklerini belirterek, "Bugün kara yoluyla vatandaşlarımızı taşıma kararı aldık. Hazırlıklarımız zaten daha önceden yapılmıştı. Aynı zamanda vatandaşlarımıza tek tek telefonla da ulaşıyoruz. Toplamda 20 bin civarında vatandaşımız vardı Ukrayna'da, 16 bin civarında vatandaşımıza tek tek ulaştık." diye konuştu.

ODESSA'DAN TAHLİYELER BAŞLADI

Odessa'dan otobüslerle tahliyesine başlanan Türk vatandaşlarından Mustafa Deligöz, "Romanya'ya geçeceğiz. Şu anda 3 otobüs var ancak 6 otobüs olacağı söyleniyor." dedi.

Deligöz, AA muhabirine, Odessa'da gemi makine mühendisliği öğrencisi olduğunu, 3 yıldır Ukrayna'da bulunduğunu anlattı.



Konsolosluktan arandıklarını ve otobüslerle tahliye edileceklerinin söylendiğini anlatan Deligöz, "Romanya'ya geçeceğiz. Şu anda 3 otobüs var ancak 6 otobüs olacağı söyleniyor. Yolculuğumuz 400-450 kilometre ancak yaklaşık 15 saat olacakmış. Çünkü sınır kapısında kuyruklar varmış." diye konuştu.

Deligöz, yolda mola verip vermeyeceklerini bilmediklerini, Romanya'ya ulaştıktan sonra Türkiye geleceklerini kaydetti.



JİTOMİR BÖLGESİNE ULAŞILDI

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Kiev'den otobüslerle tahliyesine başlanan Türk vatandaşlarından Sakaryalı iş insanı Asım Kayan, 3 otobüs yola çıktıklarını ve şu anda Jitomir bölgesine ulaştıklarını söyledi.

Ukrayna'da işletmeleri bulunan Sakaryalı iş insanı Asım Kayan, Jitomir'den AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinin olayların gelişmeye başladığı ilk andan itibaren öncelikle Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının sağlıklı bir şekilde muhafaza ve sonrasından da tahliye edilebilmesiyle ilgili teyakkuzda bulunduğunu vurguladı.