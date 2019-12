Hazretli filmler ne zaman ortaya çıktı? Sinema din ilişkisi üzerine yapılan akademik çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Akademisyen Ayşegül Can, Yeşilçam’da yer alan Hazretli fimler akımını din ve değerler ilişkisi üzerinden inceledi. Can, 'Türk sinemasında ilk kez 1965 yılında popülarite kazanan Hazretli filmler, her şeyden önce ticari bir sinema anlayışının ürünüdür.' dedi.