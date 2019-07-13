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HDP belediyesi camilere karşı 

HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi aralarında inşasına başlanan camilerin de bulunduğu alanların imar planını değiştirdi. Cami yapımını engellemek isteyen belediyeye karşı Diyarbakır Valiliği hukuk savaşı başlattı.

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Diyarbakır Valiliği, HDP’li Büyükşehir Belediyesinin Kayapınar ilçesinde cami yapımı için belirlenen alanların farklı amaçlarla kullanımı amacıyla imar planını değiştirmesi üzerine yürütmenin durdurulması talebiyle mahkemeye başvurdu. İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan dönemde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nce, merkez Kayapınar ilçesindeki 5 alan imar planında cami inşaatı için belirlendi. 31 Mart yerel seçimlerinde belediyeyi ele geçiren HDP yönetimi, imar planında park ve dini tesis alanıyken sadece park alanı yapılmak üzere hazırlanan nazım imar planında değişiklik yapılması için 21 Haziran’da belediye meclisi kararı alındı. 

VALİLİK İTİRAZ ETTİ 

Valilik, Büyükşehir Belediye Meclisinin bu kararının mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması talebiyle Diyarbakır Nöbetçi İdare Mahkemesine başvurdu. Mahkemeye sunulan dilekçede imar planındaki sosyal ve teknik altyapı alanının kaldırılabilmesinin ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eş değer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabileceği vurgulanarak, meclis kararı ile imar planı değişikliğine gidilerek dini tesis alanının kaldırılması karşısında aynı bölgede eş değer yeni bir alanın dini tesis alanı olarak ayrılmamış olmasının, verilen kararın kanuna aykırılığını ortaya koyduğu belirtildi. “Mevzuat uyarınca dini yapı alanlarına ilişkin planlarda ve değişikliklerinde il müftülüklerinin görüşü alınmalıdır. İl müftülüğü ile yapılan şifahi görüşmelerde meclis kararının alınması öncesi belediyece kendilerinden herhangi bir görüş alınmadığı da bildirilmiştir” ifadelerine yer verilen dilekçede, dava konusu edilen meclis kararının bu yönüyle de hukuka aykırı olduğu bildirildi. HDP’li belediyenin imar planı değişikliği ile yapımını engellemek istediği camiler arasında temeli atılan ve inşasına başlananlar da var.

2 BİN 500 KİŞİLİK 

Kayapınar Camileri Yaptırma, Yaşatma, Koruma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muzaffer Kabayer, yaptığı açıklamada, temeli atılan ve yapımına başlanan 2 bin 500 kişilik caminin ilçe için ihtiyaç olduğunu söyledi. “Kayyum zamanında burası cami için tahsis edildi. Temelini atıp bu seviyeye getirdik. Burada cami yapılması ihtiyaçtır” diyen Kabayer, belediyenin aldığı bu karardan vazgeçmesini beklediklerini belirtti.

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