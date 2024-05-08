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Güncel

HDP binasından terör örgütü PKK'ya yardım sandığı çıktı

HDP Konak ve Buca ilçe binalarında bulunan terör örgütü PKK'ya bağış sandığı soruşturması kapsamında 3 kişi tutuklandı. Yardımların Kandil'e gönderildiği belirlendi.

Sabah8 Mayıs 2024 Çarşamba 07:31 - Güncelleme:
HDP binasından terör örgütü PKK'ya yardım sandığı çıktı
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Kapatma davası süren HDP Konak ve Buca ilçe binalarında terör örgütü PKK için hazırlanan bağış sandığı bulundu.

İzmir'de geçen kasım ayında yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK ile bağlantısı nedeniyle hakkında kapatma davası süren HDP'nin Konak ve Buca ilçe binalarına baskın düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Başsavcı Vekili Necati Kayaközü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında HDP İzmir İl eşbaşkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile HDP Buca İlçe eşbaşkanı Nihat Türk gözaltına alınırken çok sayıda örgüt materyali ele geçirildi.

Sabah'ın haberine göre, Operasyon kapsamında şüphelilerin evleri, HDP il binası ile Konak ve Buca ilçe binalarında yapılan aramalarda teröristbaşı Abdullah Öcalan ve örgüt mensuplarının fotoğrafları, yasaklı çok sayıda kitap, dergi ve doküman ile dijital materyal, PKK ibareli materyaller, parti içerisinde örgütlenme ve PKK terör örgütüne katılım yapanların listelerinin olduğu dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HDP İzmir İl Başkanlığı'nda yapılan aramalarda ise PKK bağış kutusu bulundu.

İzmir HDP İl Başkanlığı'na gelen terör örgütü üyeleri ile destekçilerinden toplanan paraların PKK'ya destek amacıyla Kandil'e gönderildiği belirlendi.

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