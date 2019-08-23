28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7699
  • 6,4337
  • 279.197
  • 97149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

HDP binasında yakalanan terörist tutuklandı

Kadıköy'de, 3 büyükşehir belediyesine kayyum atanmasını, yol kesip çöp konteynerlerini devirerek protesto edenlere tepki gösteren bir vatandaşı bıçakla ağır yaralayan ve kaçtığı HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasında yakalanan şüpheli tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli H.K, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.
 
Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli H.K'nin tutuklanmasına karar verdi.
 
Kadıköy Bahariye Caddesi Süreyya Operası önünde, 20 Ağustos'ta Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasını yasa dışı şekilde protesto eden gruba müdahale sırasında ara sokaklarda yolları kapatarak çöp konteynerlerini deviren şüphelilere tepki gösteren D.K'yı yaralayan ve terör örgütü PKK ile ilgili suç kaydı da bulunan şüpheli, saklandığı HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığında gözaltına alınmıştı.

Kaza değil cinayet: 2 kişiyi böyle ezdi!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek

Katil İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

Katil İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

Savaş uçaklarını sivil satışa çıkardılar

Savaş uçaklarını sivil satışa çıkardılar

Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakan Gül'den açıklama

Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakan Gül'den açıklama

'Milletin parasını Kandil'e gönderenlere seyirci kalmayacağız'

'Milletin parasını Kandil'e gönderenlere seyirci kalmayacağız'

HDP binasında yakalanan terörist tutuklandı

HDP binasında yakalanan terörist tutuklandı

Antalya'ya tüm zamanların rekorunu kırdı: 10,5 milyon

Antalya'ya tüm zamanların rekorunu kırdı: 10,5 milyon

Trump'tan Çin'deki ABD'li şirketlere çağrı: Evinize dönün

Trump'tan Çin'deki ABD'li şirketlere çağrı: Evinize dönün
 

POPÜLER HABERLER

Vahşice katledilen Emine Bulut´un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

Vahşice katledilen Emine Bulut´un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

Tasarımı tamamlandı! Yerli makineli tüfek geliyor

Tasarımı tamamlandı! Yerli makineli tüfek geliyor

Gölgesi için dikmişti! 40 bin TL kazandı...

Gölgesi için dikmişti! 40 bin TL kazandı...

Eski İstanbul fotoğrafları şaşırtıyor...

Eski İstanbul fotoğrafları şaşırtıyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA