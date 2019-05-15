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HDP desteğiyle Mersin'i kazanan CHP, terörden hapis yatan HDP'li Gündeş'i daire başkanı olarak atadı

HDP destekleriyle Mersin'de seçim kazanan CHP, seçim borcunu belediye kadrolarıyla ödemeye başladı. Mersin’de yönetimi MHP’den devralan CHP’li Vahap Seçer ilk icraatlarında HDP’yi unutmadı. CHP’li Seçer, HDP'li Bedrettin Gündeş’i Mersin Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Başkan olarak atadı.

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31 Mart Yerel ve Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok il ve ilçede HDP ile işbirliği yaptı. HDP’li Milletvekilleri her fırsatta CHP’li adaylara destek vererek ‘Seçimleri HDP oylarıyla kazanacaksınız’ mesajı verdi. HDP destekleriyle seçim kazanan CHP, seçim borcunu ise belediye kadrolarıyla ödemeye başladı. Mersin’de yönetimi MHP’den devralan CHP’li Vahap Seçer ilk icraatlarında HDP’yi unutmadı. CHP’li Seçer, HDP'li Bedrettin Gündeş’i Mersin Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Başkan olarak atadı.
 
TERÖRDEN HAPİS YATTI
 
Yeni Şafak'ın haberine göre; CHP'nin yeni daire başkanının geçmişi oldukça tartışmalı. 1980'li yıllarda terör örgütü THKO'ya üye olmaktan 4 yıl 6 ay hapis yatan Gündeş, 29 Mart 2009'da yapılan yerel seçimlerde Akdeniz ilçesinde terör örgütünün siyasi uzantısı DTP’li Belediye Başkanı Mehmet Fazıl Türk’ün başkan yardımcılığı yaptı. Gündeş, terör bağlantısı şüphesiyle KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile kapatılan NAR-DER'in de başkanlığını yürüttü.

DEMİRTAŞ PROPAGANDASI YAPTI

2014 yerel seçimlerinde Mersin BDP Toroslar Belediyesi Eş Başkan adayı olan Bedrettin Gündeş’in sosyal medya hesabından “Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezaevinde olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı öven propaganda mesajları paylaşması dikkat çekti. BDP tarafından düzenlenen mitinglerde de Gündeş boy gösterdi. Terör örgütü paçavralarının ve teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın posterlerinin yer aldığı mitinglere katılan Gündeş, burada fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

Bedrettin Gündeş’in sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile ilişkisini ortaya koyuyor

DEKLARASYON İMZALADI
 
HDP Yerel Seçimler öncesinde CHP adayı Seçer'in destekleneceğini ifade etmişti. Ayrıca CHP, HDP, ÖDP, EMEP ve Halkevleri’nin bulunduğu sol partilerden oluşan Mersin Emek ve Demokrasi Platformu ise, ‘halkçı bir yerel yönetim’ istiyoruz diyerek otak deklarasyon yayınlamıştı. Yine seçimler öncesinde çok sayıda HDP'li ve PKK sempatizanı CHP listelerinden Belediye Meclis üyeliğini aday gösterilmişti.
 
TERÖR İTTİFAKLI MECLİS ÜYELERİ
 
Mehmet Seyitalioğlu, Ali Dinsever, Hayrettin Yıldız, Mahmut Tanış,Sedat Aykanat, Ercan Alp, Zahide Yavuz, Eren Türker, Hıdır Berk, Yeter Güzel, Cejna Saruhan, Nizameddin Bozkurt, Şenay Kızmaz ve Ayşe Sertkaya, CHP listelerine giren HDP'lilerden bazılarıydı.

Kayaşehir´de istinat duvarı çöktü

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