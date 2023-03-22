İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2023 Çarşamba / 1 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0695
  • EURO
    20,7066
  • ALTIN
    1205.68
  • BIST100
    5001.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • HDP, fondaş medyada itiraf etti! Bakın Kılıçdaroğlu'na desteğin bedeli neymiş
Güncel

HDP, fondaş medyada itiraf etti! Bakın Kılıçdaroğlu'na desteğin bedeli neymiş

Terör örgütüyle iç içe olan HDP, bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıklamıştı. Fondaş medya Halk TV'de konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun yaptığı açıklamalar hakkında konuştu. Sancar, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermelerinin bedelinin başta Selahattin Demirtaş olmak üzere terör yandaşlığı nedeniyle cezaevinde olanların serbest kalması olduğunu söyledi.

22 Mart 2023 Çarşamba 23:24 - Güncelleme:
HDP, fondaş medyada itiraf etti! Bakın Kılıçdaroğlu'na desteğin bedeli neymiş
ABONE OL

Altılı Koalisyon'un tartışmaların ardından Cumhurbaşkanı Adayı olarak ismini duyurduğu isim Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'nun ismi açıklandığı günden beri ise tartışmalar bitmedi. Özellikle İYİ Parti kanadındaki huzursuzluk sık sık dile getiriliyor. Bu huzursuzluk HDP ile yapılan gizli ortaklık açığa çıkınca daha da belirgin hale geldi.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA SALVOLAR!

Bugün İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu TBMM'de yaptığı basın açıklamasında Kılıçdaroğlu'nun aday olma süreci ve aday olduktan sonra girdiği yol hakkında zehir zemberek sözler söyledi. PKK terör örgütünün gölgesinin bulunduğu yerde duramayacağını söyleyen Ağıralioğlu, HDP ile yapılan ittifak üzerinden Kılıçdaroğlu ve Altılı Koalisyon'a sert şekilde yüklendi.

HALK TV KAPILARINI HDP'Lİ SANCAR'A AÇTI

Öte yandan tam da Ağıralioğlu'nun bu açıklamaları yaptığı gün Halk TV kapılarını terör örgütü ile ilişkisini hiçbir zaman gizlemeyen HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a açtı. Sancar, burada yaptığı açıklamalarda tam anlamıyla el yükseltti. Kılıçdaroğlu'na neden destek verdiklerini de anlattı.

DESTEĞİN HEDEFİ: DEMİRTAŞ VE KAVALA'NIN SERBEST KALMASI

Kılıçdaroğlu, "Demirtaş'ın Kavala'nın serbest kalmasını istiyorsanız bana destek verin" demişti. Bu sözün hatırlatıldığı Sancar, "Bütün bu arkadaşlarımızın özgür olması bu iktidarı değiştirmekle mümkün" dedi. Bu nedenle de Kılıçdaroğlu'na destek verdiklerinin altını çizdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.