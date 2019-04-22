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HDP, Kılıçdaroğlu'na ziyarette bulundu

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Çubuk'ta şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

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HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin, Çubuk'ta şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiği bildirildi.

HDP'DEN ZİYARET HAKKINDA YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, Buldan ve Temelli'nin, Kılıçdaroğlu'na dün uğradığı saldırı nedeniyle geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Buldan ve Temelli'ye ziyarette TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ile HDP Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü'nün de eşlik ettiği kaydedildi. 

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