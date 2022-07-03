HDP kongresinde bir skandal daha! Terör seviciler gözaltına alındı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapılan HDP 5. Olağan Kongresi'nde atılan sloganlar nedeniyle 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesi gereğince, "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar 4 şüphelinin kimliklerinin tespit edildiği, tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve Başsavcılığa sevklerinin sağlanması işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.