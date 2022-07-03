İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2022 Pazar / 4 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,7832
  • EURO
    17,4971
  • ALTIN
    976.051
  • BIST100
    2443.77
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • HDP kongresinde bir skandal daha! Terör seviciler gözaltına alındı
Güncel

HDP kongresinde bir skandal daha! Terör seviciler gözaltına alındı

HDP'nin düzenlediği 5'inci Olağan Kongre esnasında yüzlerini bezle kapatan iki terör destekçisi, salonda bebek katili Öcalan'ın posterini açmaya çalıştı. Bu hareketin ardından salonda, terörist elebaşı için sloganlar atıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da konu hakkında 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan re'sen soruşturma başlattı.

AA3 Temmuz 2022 Pazar 18:07 - Güncelleme:
ABONE OL

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapılan HDP 5. Olağan Kongresi'nde atılan sloganlar nedeniyle 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesi gereğince, "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar 4 şüphelinin kimliklerinin tespit edildiği, tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve Başsavcılığa sevklerinin sağlanması işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

  • terör örgütü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.