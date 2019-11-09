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HDP kongresinde ''terör örgütü propagandası'' iddiasına 7 gözaltı

HDP İstanbul İl Başkanlığı 3. Olağan Kongresi'nde terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve sosyal medyadan yayımladığı gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı.

  • AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Kasım'da Küçükçekmece'deki Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde yapılan kongre sırasında, terör örgütü PKK lehine slogan atan ve sosyal medyadan paylaşan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ve şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, kentte 7 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 1'i yaşı küçük 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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