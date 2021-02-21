AA 21 Şubat 2021 Pazar 09:09 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 09:18

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "20.02.2021 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programda, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyon yapılan Irak'ın Gara bölgesine gittiği açıklanan Halkların Demokratik Partisi 27'nci Dönem Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında, yapılan açıklamalar ihbar kabul edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 314/2 maddesi kapsamında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam katıldığı televizyon programında Gara'ya giden milletvekilinin HDP'li Taşdemir olduğunu açıklamıştı. Soylu, "Onu arıyor diyor ki 'Ben terör örgütüne katılmak istiyorum, sizin telefonunuzu bana verdiler. Söylediği cümle şu 'Benim başımı belaya mı koyacaksın, telefonda böyle şeyleri konuşma, şuraya gel.' Onun evinde biraz kalıyor ve ardından onun yol göstermesiyle terör örgütüne katılıyor. Zaten birçoğunun böyle olduğunu bu yöntemlerle ya ilçe başkanları ya il başkanları il yöneticileri ya belediye başkanları ya belediye meclis üyeleri, bunlarla beraber, açık alan yapılanmalarıyla bunu gerçekleştiriyorlar. Ardından Gara'da eğitimlerini alıyor. Bazen Mahmur'a gidiyor bazen geliyor. En nihayetinde Gara'dan Mahmur'a gidileceği söyleniyor. Sivil kıyafetli olan ve birkaç zamandır da orada kaldığını gördüğü birisiyle beraber arabaya biniyorlar Gara'da. İşte ne kadar kaldığını söyledikten sonra yanındaki 'Bunu tanıdın mı?' diyor. 'Hayır tanımadım.' diyor. 'Bu Dilan Dirayet Taşdemir.' diyor. HDP Ağrı Milletvekili. Gara'ya geliyor. Gara'da kaldıktan sonra Mahmur'a geçiyor. Mahmur'a da bu arabayla beraber gidiyorlar" dedi.