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HDP mitinginde ses kaydı dinletilen Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na oy dilendi

Yeşil Sol Parti (HDP) mitinginde ses kaydı dinletilen terörden tutuklu Selahattin Demirtaş, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na oy dilendi.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 08:40 - Güncelleme:
HDP mitinginde ses kaydı dinletilen Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na oy dilendi
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7'li koalisyonda yer alan HDPKK ve CHP arasında 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için girişilen kirli ittifak bir kez daha gözler önüne serildi.

HDP'nin Kobani olaylarını tetikleyen ve onlarca vatandaşımızın ölümünde parmağı olan tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP'nin (Yeşil Sol Parti) Bursa Merinos Park'taki mitingine sesli mesaj göndererek ittifakın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istedi.

DEMİRTAŞ SESLİ MESAJLA KILIÇDAROĞLU'NA OY DİLENDİ

Başak Demirtaş, konuşması sonrası miting alanında bulunanlara cezaevinde tutuklu bulunan eşi Selahattin Demirtaş'ın sesli mesajını dinletti.

Mesajda seçim tarihine az bir zaman kaldığını belirten Selahattin Demirtaş, Türkiye'nin menfaatlerini HDP ile giriştiği ittifakla yok sayan 7'li ittifakın Cumhur Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy dilendi.

14 Mayıs sonrası "Dışarı çıkacağım" mesajı veren Demirtaş konuşmasında "14 Mayıs'ta sandığa gidin ve her iki oyunuzu da gönülden kullanın. Bir oy Yeşil Sol Part'ye, bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na. Sizlere inanıyorum ve sizlere güveniyorum. Özgür günlerde görüşeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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