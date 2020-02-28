İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2232
  • EURO
    6,8414
  • ALTIN
    324.711
  • BIST100
    106544
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler Esed'ın fotoğrafını ateşe verdi
Güncel

HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler Esed'ın fotoğrafını ateşe verdi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, dün Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için saygı duruşunda bulunup dua okudu. Aileler, Esad'ın fotoğrafını da ateşe verdi.

IHA28 Şubat 2020 Cuma15:16 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 15:16

HDP il binası önünde 179 gündür evlat nöbeti tutan aileler, Suriye’de rejim tarafından dün İdlib’de yapılan hain saldırı sonucunda şehit olan Mehmetçikler için saygı duruşunda bulunarak dua okudu.

Muş’tan kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğlu Vedat Kaya için 179 gündür oturma eyleminde olan Şehmus Kaya, saygı duruşu öncesi aileler adına açıklamada bulundu.

Kaya, "Buradan İdlib’de bulunan kahraman askerlerimize kahpece saldırıda bulunan Esad rejimini lanetliyor ve kınıyoruz. Vatan sağ olsun diyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, ailelerine de başsağlığı diliyoruz. Devletimizin ve Türk milletinin başı sağ olsun" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından aileler bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak dua okudu. Aileler daha sonra Esad’ın fotoğrafını yaktı.

Türk ordusu rejim hedeflerini sabaha kadar ağır şekilde vurdu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!
Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!

Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!

Akar: Rus BUK ve Pantsir hava savunma sistemleri imha edildi
Akar: Rus BUK ve Pantsir hava savunma sistemleri imha edildi

Akar: Rus BUK ve Pantsir hava savunma sistemleri imha edildi

Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü
Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü

Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü

Bakan Akar'dan Rusya'ya yalanlama: Askerlerimizin yerleri önceden bildirildi
Bakan Akar'dan Rusya'ya yalanlama: Askerlerimizin yerleri önceden bildirildi

Bakan Akar'dan Rusya'ya yalanlama: Askerlerimizin yerleri önceden bildirildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.