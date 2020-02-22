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HDP önündeki eylemde 173'üncü gün: Aile sayısı 95'e çıktı

Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti yapan aile sayısı, 5 yıl önce, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyken kaçırılan oğulları Mikail Erdinç (25) için Van'ın Gürpınar ilçesinden gelen Yusuf- Gevez Erdinç çifti ile 95 oldu.

DHA22 Şubat 2020 Cumartesi15:03 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 15:04

Baba Yusuf Erdinç, oğlunun hayalinin avukat olmak olduğunu anlatarak, "Beş yıl önce jandarma aradı. Oğlumun nerede olduğunu sordular. Okuduğunu söyledim. Bana iki aydır kayıp olduğunu söylediler. O gün bugündür oğlumu arıyorum, bulamıyorum. Nerede olduğunu, kimin kaçırdığını bilmiyorum. Bir haber alamadık. Oğlumu çağırıyorum; 'Lütfen nerede olursan ol gel'. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Bütün gidenlere sesleniyorum; 'Pişmanlık yasası var, gelin devletinize, vatanınıza, bayrağınıza teslim olun'. Oğlum avukat olmak istiyordu. Geldiğinde Türkiye Cumhuriyeti onu serbest bırakır. Okumaya da kaldığı yerden devam eder. Gelin teslim olun" dedi.

Anne Gevez Erdinç de "Oğlum lütfen gel. Devlet bizim devletimiz, Cumhurbaşkanı bizim Cumhurbaşkanımız. Oğlum ben meraktan öldüm. Lütfen gel. Kurban olayım, gel. Kardeşlerin de meraktan öldü" diye konuştu.

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