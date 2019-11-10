''HDP parti değil, Kandil’in merkezi''
Annelerin, oturma eylemi devam ediyor. Aileler, “Evlatlarımızı götürüp Amerikan askeri yaptılar. Biz Kürdistan’ı istemiyoruz, oğlumuzu istiyoruz. HDP bir siyasi parti değil, Kandil’in ana merkezidir” dedi.
Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül’de başlattığı oturma eylemi, 68. güne girerken, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eyleme devam eden ailelerin sayısı 56’ya yükseldi. Kaçılan yeğeni için oturma eylemine katılan Muhittin Avunan yeğeninin HDP ve PKK tarafından kaçırıldığını belirterek, “HDP’liler kazandıkları belediyelerde bir çocuğu işe alıyorlar, bir çocuğu dağa gönderiyorlar. Bunu herkese söylüyorum. Sadece yeğenimin gelmesi benim için yetmez, PKK’nın bitmesini istiyorum. Kandil burasıdır. Bunların amacı Türkiye’yi, Suriye gibi yapmaktır. Biz niye buradayız. Bunlar terör örgütüdür” dedi.
NE KÜRDİSTAN’I?
16 yaşındaki oğlu kaçırılan baba Celil Begdaş, oğlu için oturma eylemine katıldığını belirterek, “Benim 15 yaşındaki çocuğum ne olacak. Keşke cezaevinde olsaydı, görüşüne gidip görürdüm. Mezarı olsaydı perşembe günü gidip Yasin okurdum. Benim oğlum nerede şimdi? Götürüp Amerikan askeri yaptılar. Benim oğlumu niye götürdüler? Bunun açıklamasını bana yapın. Ben oğlumu istiyorum. Ben para, pul iş istemiyorum. Ben Kürdistan’ı istemiyorum, oğlumu istiyorum. Oğlumu getirsinler. Ne Kürdistanı?” şeklinde konuştu.
KANDİL’İN ANA MERKEZİ
Oğlu kaçırılan Baba Rauf Biçer de HDP ve PKK’ya tepki göstererek, şunları kaydetti: “Burası bir siyasi parti değil. Size yemin ediyorum. Kur’an’a el basayım. Burası Kandil’in ana merkezidir, kayıt merkezidir. Çocuklar bunların emri olmadan dağa çıkmıyor. Benim çocuğum buraya defalarca girip çıkmış. Dedim ki onlara, siz siyasi bir partisiniz, oğlum 16 yaşında sizlere verecek oyu yok. Siz niye onu binanıza alıyorsunuz? Bana ne diyorlar biliyor musunuz? Burası demokratik bir parti, herkes girip çıkabilir. Bir şey varsa git şikayet et diyorlar. Ben kime şikayet edeyim. Şikayet etsem bile siyasi partinin dokunulmazlığı var. Bunların emri olmadan hiçbir çocuk dağa çıkmıyor ve burada yatırılıyor.”
OĞLUMU KATLETTİLER
5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari’den gelen anne Necibe Çiftçi de oturma eylemine dahil oldu. Necibe Çiftçi, yaptığı açıklamada, 5 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Roşat Çiftçi’ye kavuşma ümidiyle eyleme katıldığını belirterek, “HDP önüne geldim çocuğumu bulmak için. Çocuğumu HDP kaçırdı” dedi. Bugüne kadar oğlundan hiçbir haber alamadıklarını ifade eden Çiftçi, büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi’nin de örgüte destek vermediği için terör örgütü PKK mensuplarınca köyden kaçırılarak katledildiğini belirtti.
Çiftçi, “Sami örgüte destek olmadığı için şehit ettiler. 4 çocuk babasıydı. Çocuklarının gözü önünde evden çıkarıp katlettiler. 2 saat sonra cenazesine ulaştık” ifadelerini kullandı.
Azıcık vicdanınız varsa çocuklarımızı bırakın
Anneler, son ilahi din İslam’ın tebliğcisi son Peygamber Hazreti Muhammed’in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12’nci günü idrak edilen Mevlit Kandili vesilesiyle Hazreti Süleyman Camisi ve 27 Sahabe Türbesi’ni ziyaret etti.
TEK AMACIMIZ VAR
Oğlu Vedat için eyleme katılan baba Şehmus Kaya, kandil dolayısıyla 27 Sahabe Türbesi’ni ziyaret ederek, çocuklarına kavuşmak için dua ettiklerini söyledi.Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Muhammed için oturma eylemine devam eden anne Ayşegül Biçer ise yüreklerinin yandığını belirtti.
Biçer, “İstedik ki bu gecenin hürmetine burada dualarımızı yapalım. Bizi gören, izleyen herkesten de dua istiyoruz. Rabb’im hepimizi evlatlarımıza kavuştursun. Mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.
SİZİN ACINIZ BİZİM VE MİLLETİMİZİN ACISIDIR
TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu üyeleri, Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu üyeleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Oturma eylemi yapan ailelerle sohbet eden Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Yayman, “Sizin acınız bizim acımız, milletimizin acısıdır.” diyerek AK Parti ve CHP milletvekilleri olarak anneleri ziyaret etmek istediklerini belirtti.
ORTAK PAYDA TÜRKİYE
“Annelerin gözyaşı her şeyi dindirir. Anneler isterse her şeyi başarırlar.” ifadesini kullanan Yayman, tüm Türkiye’nin evlatları için oturma eylemi yapan annelerin acılarını paylaştığını vurguladı. Yayman, şöyle konuştu: “Evlat meselesi siyasetin üstündedir. Gündelik politikaların üstündedir. Bugün komisyon olarak Diyarbakır cezaevini ziyaret ettik. Komisyon olarak buradan Elazığ cezaevine gideceğiz. Biz hep şunu söyledik, ‘İnsan hakları partiler üstü bir meseledir. İnsan hakkı insanlık hakkıdır.’ Ananemizde güzel bir söz var diyor ki, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ biz sizin mücadelenizin sonuna kadar yanındayız. Bizim isimlerimiz farklı olsa da kalbimiz Türkiyemiz için, kalbimiz vatanımız için, kalbimiz milletimiz için atar. Hepimizin gözyaşının rengi aynıdır. Kan gruplarımız farklı olsa da ortak paydamız Türkiye’dir. Bu anaların çığlığını bütün dünya duydu zaten. Biz de bu çığlığa kulak vermek için buraya geldik. Biz konuyu takip edeceğiz.”
CHP DESTEK VERMESİN
Ailelerden Süleyman Aydın, “HDP’liler hepimizi tehdit ediyorlar. Yolumuzu kesiyorlar, burada dur mayın diyorlar. Biz burada hepimiz evlatlarımızı istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. CHP de artık bize destek versin.”
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