''HDP parti değil, Kandil’in merkezi''

Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül’de başlattığı oturma eylemi, 68. güne girerken, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eyleme devam eden ailelerin sayısı 56’ya yükseldi. Kaçılan yeğeni için oturma eylemine katılan Muhittin Avunan yeğeninin HDP ve PKK tarafından kaçırıldığını belirterek, “HDP’liler kazandıkları belediyelerde bir çocuğu işe alıyorlar, bir çocuğu dağa gönderiyorlar. Bunu herkese söylüyorum. Sadece yeğenimin gelmesi benim için yetmez, PKK’nın bitmesini istiyorum. Kandil burasıdır. Bunların amacı Türkiye’yi, Suriye gibi yapmaktır. Biz niye buradayız. Bunlar terör örgütüdür” dedi.

NE KÜRDİSTAN’I?

16 yaşındaki oğlu kaçırılan baba Celil Begdaş, oğlu için oturma eylemine katıldığını belirterek, “Benim 15 yaşındaki çocuğum ne olacak. Keşke cezaevinde olsaydı, görüşüne gidip görürdüm. Mezarı olsaydı perşembe günü gidip Yasin okurdum. Benim oğlum nerede şimdi? Götürüp Amerikan askeri yaptılar. Benim oğlumu niye götürdüler? Bunun açıklamasını bana yapın. Ben oğlumu istiyorum. Ben para, pul iş istemiyorum. Ben Kürdistan’ı istemiyorum, oğlumu istiyorum. Oğlumu getirsinler. Ne Kürdistanı?” şeklinde konuştu.

KANDİL’İN ANA MERKEZİ

Oğlu kaçırılan Baba Rauf Biçer de HDP ve PKK’ya tepki göstererek, şunları kaydetti: “Burası bir siyasi parti değil. Size yemin ediyorum. Kur’an’a el basayım. Burası Kandil’in ana merkezidir, kayıt merkezidir. Çocuklar bunların emri olmadan dağa çıkmıyor. Benim çocuğum buraya defalarca girip çıkmış. Dedim ki onlara, siz siyasi bir partisiniz, oğlum 16 yaşında sizlere verecek oyu yok. Siz niye onu binanıza alıyorsunuz? Bana ne diyorlar biliyor musunuz? Burası demokratik bir parti, herkes girip çıkabilir. Bir şey varsa git şikayet et diyorlar. Ben kime şikayet edeyim. Şikayet etsem bile siyasi partinin dokunulmazlığı var. Bunların emri olmadan hiçbir çocuk dağa çıkmıyor ve burada yatırılıyor.”

OĞLUMU KATLETTİLER

5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari’den gelen anne Necibe Çiftçi de oturma eylemine dahil oldu. Necibe Çiftçi, yaptığı açıklamada, 5 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Roşat Çiftçi’ye kavuşma ümidiyle eyleme katıldığını belirterek, “HDP önüne geldim çocuğumu bulmak için. Çocuğumu HDP kaçırdı” dedi. Bugüne kadar oğlundan hiçbir haber alamadıklarını ifade eden Çiftçi, büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi’nin de örgüte destek vermediği için terör örgütü PKK mensuplarınca köyden kaçırılarak katledildiğini belirtti.

Çiftçi, “Sami örgüte destek olmadığı için şehit ettiler. 4 çocuk babasıydı. Çocuklarının gözü önünde evden çıkarıp katlettiler. 2 saat sonra cenazesine ulaştık” ifadelerini kullandı.