HDP, PKK için istihbarat toplamaya başladı! ''MİT'in Kuzey Irak'ta kaç elemanı var''

29 Aralık 2021 Çarşamba 10:37 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 10:38

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kararlı adımlarıyla Kuzey Irak'ta teröristlere göz açtırmıyor. Terör örgütü PKK'ya karşı art arda başlatılan operasyonlar örgütün dağılma sürecini hızlandırırken terör örgütü PKK'nın siyasi partisi HDP, MİT'i gündemine aldı.

MİT'İN KUZEY IRAK'TAKİ OPERASYONLARI...

Kandil'in Meclis'teki savunuculuğu üstlenen HDP, dün bu konu ile ilgili Meclis'e soru önergesi sundu. HDP'nin Türkçe bilmeyen vekili olarak tanınan Feleknas Uca, MİT'in Kuzey Irak'ta yaptığı operasyonlar hakkında bilgi istedi.

"MİT'İN KUZEY IRAK'TA KAÇ ELEMANI VAR"

MİT'in Kuzey Irak'taki terörle mücadelesinden rahatsız olan HDP'li Feleknas Uca, Meclis'e verdiği soru önergesini sosyal medya hesabından paylaştı. HDP'li Uca soru önergesinde, "MİT'in Kuzey Irak'ta kaç elemanı var, operasyonların detayları neler, MİT hangi kurumlar aracılığıyla faaliyet sürdürüyor, bilgileri kimlere aktarıyor," gibi sorular sorarak bilgi istedi.