HDP-PKK ile CHP ilişkisini yüzlerine vurdu! HaberTürk yine rahatsız oldu

Habertürk TV, 2023 seçimleri öncesi 'objektif yayıncılık' maskesini indirip, açık açık 6'lı koalisyonun sözcülüğüne soyundu. Yaptığı yayınlar ile siyaseti dizayn etmeye çabalayan Habertürk seçim tarihinin yaklaşması ile operasyonel yayıncılıkta adeta gaza bastı.

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız" sözlerini kullandı ve terör örgütünün siyasi kanadı HDP ve CHP arasındaki kirli ilişki hakkında zehir zemberek konuştu.

"TERÖRÜN GÖLGESİNİN DÜŞTÜĞÜ YERDE OLMAYIZ"

Ağıralioğlu, "HDP açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu lehine aday çıkarmayacaklarını açıkladılar. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Ben defalarca ifade ettim. HDP'ye oy veren 6 milyon seçmen, herhangi bir partimiz, HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın oyunu alabilirse ben bunun övüncüyle yaşarım. Ancak Türk devletine katil diyen HDP yöneticilerini görüyorum. Devlete katil derken cüretkarlığı bir kere PKK'ya katil diyerek gösteremediniz. Dolayısıyla ben HDP'nin bu iklimde, biizim oyumuza talip oluyorsunuz da bizimle niye muhatap olmuyorsunuz. Evet sizinle muhatap olmuyoruz. Siz problemli insanlarsınız. Ermeniler sözde soykırım mitinleri düzenler siz içindesiniz. PKK'yı lanetleyemezsiniz. Vatandaşlarımızı rencide etmeyeceğiz." dedi. Ağıralioğlu'nun sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK GERÇEĞİNİ YÜZLERİNE VURDU HABERTÜRK RAHATSIZ OLDU

Habertürk Yazarı Sevilay Yılman ise bu sözlerin ardından 'gazeteci' kimliğini bırakıp 6'lı koalisyonun sözcülüğüne soyundu. Yılman, "Yavuz Ağıralioğlu'nun hem İYİ Parti içerisinde hem de milliyetçi seçmen üzerinde etkisi fazla. Kendi görüşleridir, bizi bağlamaz diyemez. Bunu diyemeyeceği gibi, kendi görüşlerini yansıtmışlardır diyecek. Yolumuz ayrıldı da diyemez. Böyle bir çıkış yapamaz. Esasında bakıldığında gerçek şu Ağıralioğlu'nun yaptığı parti suçu. Partilerin tüzüğü var, belli bir kendilerine göre disiplini var. Şimdi o disipline aykırı... Eğer Meral Hanım'ın böyle bir konuşmadan, Genel idare Kurulu'nun haberi yoksa, kendi fikri olsa da parti suçudur. Böyle bir süreçte böyle bir şey yapılamaz." ifadelerini kullandı.

HABERTÜRK VE CHP YANDAŞI KANALLARDAN SANSÜR!

Habertürk TV Yavuz Ağıralioğlu'nun Meclis'teki basın toplantısında 6'lı koalisyona yönelik yaptığı sert açıklamaları kısa bir süre yayınladı. HDP/PKK ve CHP arasındaki ilişkiye yönelik eleştirilerin görülmesini perdeledi.

Öte yandan CHP yandaşı; KRT TV, Artı TV, Tele 1, Halk TV, Sözcü TV de İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na sansür uyguladı.

"KEMAL BEY, PKK VE HDP'NİN BAŞKAN ADAYIDIR" SÖZLERİNİ ENGELLEMİŞLERDİ!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütünün siyasi kanadı HDP ile yaptığı işbirliği ile ilgili konuşan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir de geçtiğimiz günlerde Kübra Par tarafından azarlanmıştı. Daşdemir'in "Kemal Bey, PKK ve HDP'nin Başkan adayıdır." sözleri sonrası araya giren Kübra Par konuğunu susturmaya çalışmıştı. Daşdemir ise tüm gerçekleri perdeleyen Habertürk TV ve sunucuya tepki göstererek yayını terk etmişti.