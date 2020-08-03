AA 03 Ağustos 2020 Pazartesi 15:05 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 15:06

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Kurban Bayramı'nda da evlatlarının yolunu gözlüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 336'ncı gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Solmaz Övünç, oğlu Baran'a kavuşmak için eylemi sürdürdüğünü belirterek, "Oğlumu HDP'den istiyorum. HDP oğlumu nasıl götürmüşse öyle de getirsin." dedi.



Evladına kavuşana kadar eyleme devam etmekte kararlı olduğunu ifade eden Övünç, "HDP oğlumu kandırdı. Oğlumun hasretinden yanıyorum. Oğlumun büyüdüğünü görmedim. Onlarda (HDP ve PKK) biraz vicdan, merhamet, Allah korkusu varsa çocuğumu bırakırlar. 11 ay oldu buradayım, 11 yıl da geçse buradan gitmeyeceğim, kararlıyım." diye konuştu.

Baba Şevket Altıntaş da oğlu Müslüm için eylemi sürdürdüğünü ifade ederek, 6 senedir çocuğundan haber alamadığını belirtti.

"Çocuğumla bayramı geçirmeyi özledim. Ne yazık ki bayramı bize böyle yaşattılar. Bayramımız zehir oldu." ifadelerini kullanan Altıntaş, şöyle konuştu:

"Bugün bayramın 4. günü. Ne yazık ki bugün de hüsrana uğradık. Ufak bir umut vardı içimizde. Bunların amacı çocuklarımızı katletmek, bizleri perişan etmek. Mahşerde iki elim yakalarında olacak."

- BABA BEGDAŞ: "TEHDİT EDİLDİM"

Oğlu Yusuf için oturma eylemi yapan baba Celil Begdaş, daha önce HDP il binası önündeki eylemi sırasında HDP yöneticilerinin kendisine, "Sen daha ölmemişsin. Ölmen gerekirdi." ifadelerini kullandığını ileri sürdü.

Bunun üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu anlatan Begdaş, dün gece de evine giderken siyah bir otomobilin içindeki 3 kişi tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

Şahısların kendisine, "HDP il binasının önüne gitme, gerekeni yaparız." dediğini aktaran Begdaş, tehditlerden korkmadığını, eyleme kararlıkla devam edeceğini bildirdi.

Öte yandan HDP il binası önünde eylem yapan aileler "Kahrolsun PKK" sloganı atarak, Begdaş'a destek verdi.