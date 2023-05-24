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HDP'de isyan: Özdağ varsa biz yokuz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7'li koalisyonun adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyurdu. Karar sonrası HDP Gençlik Teşkilatı isimli bir Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'JİTEM'in kurucularından Veli Küçük'ün derin projesi olan Ümit Özdağ varsa biz yokuz!' resti çekildi.

24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:56 - Güncelleme:
HDP'de isyan: Özdağ varsa biz yokuz
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Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeler gerçekleştirdi ve taleplerini sıraladı. Kılıçdaroğlu da Özdağ'ın taleplerini dinledikten sonra partililer ile görüştü. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu bugün kameralar karşısına geçti. Özdağ partisinin ikinci tur kararını açıkladı, protokole bağlı kalınmak şartıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı.

'KİMSEYE YAŞAM HAKKI TANIMAYAN IRKÇI VE FAŞİST ZİHNİYET'

Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'na alenen destek vereceğini ilan eden PKK'nın siyasi uzantısı HDP den açıklama geldi. HDP Gençlik Teşkilatı isimli bir Twitter hesabından yapılan açıklamada, "JİTEM'in kurucularından Veli Küçük'ün derin projesi olan Ümit Özdağ varsa biz yokuz! Kendisinden başka kimseye yaşam hakkı tanımayan ırkçı, faşist zihniyete karşı; ortak yaşam için eşitlik ve demokrasi mücadelesi yürüten onurlu insanlara selam olsun" ifadelerine yer verildi.

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