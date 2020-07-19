19 Temmuz 2020 Pazar 12:55 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 12:55

HDP'de yaşanan tecavüz skandalının ayrıntıları gelmeye devam ediyor. Akıllara durgunluk veren olay Mardin'de yaşandı. Sabah'ın haberine göre; HDP'nin Mardin milletvekili Tuma Çelik'in seçim çalışmaları sırasında toplantı yapılan binada bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı. HDP'den istifa eden Tuma Çelik'in dokunulmazlığı düşecek, dokunulmazlık kaldırıldıktan sonra Çelik'in tutuklanması gündemde. HDP'de tecavüz olayının duyulmasının ardından özellikle sosyal medyada vatandaşlar 'Tuma Çelik kimdir, nereli?' konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Seçim çalışmaları için Mardin'e gelen Tuma Çelik, toplantı için geldiği binada bir kadına tecavüz etti. Daha sonra her yolu deneyerek kadının şikayetçi olmamasını sağlayan Tuma Çelik, mide bulandıran olayın ortaya çıkmasından sonra partisinden istifa etti. Tuma Çelik kimdir ve nereli? HDP'de tecavüz skandalının ayrıntıları haberimizde yer alıyor.

DERNEKTE TECAVÜZ ETTİ!

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre olay şöyle gelişti. Tuma Çelik, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Mardin'de seçim çalışmaları kapsamında bir derneğin toplantısına katıldı. Çelik, toplantının yapıldığı binada bir kadına tecavüz etti.

ŞANTAJ VE TEHDİT

Çelik bununla da yetinmedi ve kendisini şikayet etmek isteyen kadının hayatını zindana çevirmeye devam etti. Tehdit, şantaj ve her yolu deneyerek kadının kendisini şikayet etmemesi için baskı yaptı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı kadının şikayeti üzerine Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören fezlekeyi düzenledi ve Meclis'e gönderdi. HDP, Meclis'e gelen dosyanın içeriğini bilmesine karşın bugüne kadar Çelik ile ilgili hiçbir adım atmadı, hiçbir işlem yapmadı.

DOKUNULMAZLIĞI GÖRÜŞÜLECEK

TBMM konuyla ilgili harekete geçti. Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerince oluşturulan Karma Komisyon'un önümüzdeki çarşamba günü toplanarak HDP milletvekili Tuma Çelik'in dosyasını görüşeceği bildirildi. Öncelikle 5 kişiden oluşan hazırlık komisyonunun kurulması bekleniyor.

HDP'DEN İSTİFA ETTİ!

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, Tuma Çelik'in istifa mektubunun partiye ulaştığı bildirildi.

AA'nın haberine göre, Çelik, istifa mektubunda TBMM bünyesinde ve halk içerisinde yaptığı çalışmaların bazı çevreleri rahatsız ettiğini, şahsına yönelik değişik biçimde ve farklı boyutta iftiralar, suçlamalar ve tehditler geliştirildiğini iddia etti.

Bunun yanında bir kadının kendisine yönelik iftiralarda bulunarak şantajlara başladığını öne süren Çelik, partisinin konuyu araştırmak için kadınla ve kendisiyle defalarca görüştüğünü kaydetti.

Olayın savcılığa intikal etmesinin ardından hazırlanan fezlekenin Meclis'e ulaştığını ve ilgili komisyonda gündeme alındığını hatırlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Ortaya çıkan bu gelişmelerden sonra, olayın siyasi bir kumpasa dönüşeceği bilinciyle kamuoyunu aydınlatma ihtiyacını duydum. Bu nedenle, partimin zarar görmemesi ve bu iddianın suistimal edilmemesi için HDP'den istifa etme kararını aldım."

HDP'Lİ TUMA ÇELİK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Tuma Çelik 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Halkların Demokratik Partisi Mardin Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili olarak Meclis'e girdi. Tuma Çelik, 1964 yılında Midyat'ın Anhil köyünde doğdu. 9 yaşında İstanbul'a, 1985 yılında İsviçre'ye göç etti.

7 yıl önce Türkiye'ye geri döndü. 20 yıldır aktif olarak Süryanilerle ilgili çalışmaların içinde yer alan Çelik, bu konuda birçok araştırma yaptı ve bu çalışmalarını değişik seminer ve sempozyumlarda ortaya koydu. Mart 2012 tarihinde aylık Süryanice ve Türkçe yayınlanan "Sabro" Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Çelik, Evli ve 4 kız babası.