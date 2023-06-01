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HDP'den 'çözülüyoruz' itirafı! Selahattin Demirtaş'a yaylım ateşi

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de yer aldığı 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimden bozgunla ayrılması sonrası 'özgürlük' hayalleri suya düşen terör tutuklusu Selahattin Demirtaş aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Demirtaş'a HDP'li Murat Sarısaç tepki gösterdi. Sarısaç'ın 'Özeleştirinin yanından geçmeyip, eleştiri olarak da ‘seçim kampanyası'nı esas alıp kenara çekilmesi, niye çözüldüğümüzün en büyük sebebini ortaya koyuyor.' sözleri dikkat çekti.

1 Haziran 2023 Perşembe 08:10 - Güncelleme:
HDP'den 'çözülüyoruz' itirafı! Selahattin Demirtaş'a yaylım ateşi
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HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'nın önce 14 Mayıs daha sonra da 28 Mayıs'ta yaşadığı hezimet sonrası CHP ve İYİ Parti'den halen istifa haberi gelmemişken ilk havlu atan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş oldu. Terör tutuklusu Demirtaş, aktif politikayı bırakacağını duyurup, yarın yayınlanacak röportajından bir bölüm paylaştı.

"AKTİF POLİTİKAYI BU AŞAMADA BIRAKIYORUM"

Demirtaş söz konusu röportajında, "Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum" dediğini aktardı.

HDP'Lİ MURAT SARISAÇ'TAN SİYASETİ BIRAKTIĞINI AÇIKLAYAN SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A SALVOLAR

Açıklamasında partisine sert sözlerle yüklenen Demirtaş'a HDP'li Murat Sarısaç tepki gösterdi. Demirtaş'ın kendisini halktan ve partiden üstte gördüğünü söyleyen Sarısaç, "Özeleştirinin yanından geçmeyip, eleştiri olarak da 'seçim kampanyası'nı esas alıp kenara çekilmesi, niye çözüldüğümüzün en büyük sebebini ortaya koyuyor." dedi.

"DEMİRTAŞ, KENDİSİNİ HALKTAN VE PARTİDEN ÜSTTE GÖRÜYOR"

Sarısaç'ın Twitter açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Eleştiri ve özeleştiri mekanizmasına bu kadar anlam atfedenlerin; Özeleştirinin yanından geçmeyip, eleştiri olarak da 'seçim kampanyası' nı esas alıp kenara çekilmesi, niye çözüldüğümüzün en büyük sebebini ortaya koyuyor.

Bu hareket bir halk hareketiyken nasıl oldu da kişilerin kendini halkın da partinin de üstünde gördüğü, halkı sadece sandıkta görmek istediği bir harekete dönüştürdüğümüzü baştan konuşalım.

Kimse kusura bakmasın, şimdiye kadar 'Seçim Siyaseti'ni asıl amaç haline getirip, keyfinize göre her şeyi yapmışsınız."

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