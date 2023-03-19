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HDP'den envrus provokasyonu: 224 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da nevruzu fırsat bilen HDP yine yanlılarını polise karşı kışkırtarak yeni bir provokasyona imza attı. Konu hakkında açıklama yapan İstanbul Valiliği, Yenikapı'da HDP İl Başkanlığının nevruz kutlamasında alana yasa dışı pankart ve flama sokmaya çalışan, yasa dışı slogan atıp taşkınlık çıkaran 224 kişinin yakalandığını bildirdi.

AA19 Mart 2023 Pazar 19:22 - Güncelleme:
HDP'den envrus provokasyonu: 224 kişi gözaltına alındı
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Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP, İstanbul'da düzenlenen Nevruz organizasyonunda her yıl olduğu gibi yine PKK propagandası yaparak tepki topladı. HDP'nin organize ettiği Nevruz'da "Her der Newroz, her dem azadi" ve "Nevruz ateşiyle özgürlüğe" sloganları atıldı.

TERÖRİST BAŞI ÖCALAN İÇİN SLOGANLAR ATTILAR

Yenikapı Meydanı'nda düzenlenen Nevruz kutlamasında toplanan kalabalık terörist başı Abdullah Öcalan lehine "Biji serok Apo" (Çok yaşa) sloganları attı. Mitingde, HDP dışında sosyalist parti ve gruplar da kendi pankartları ve flamalarıyla yer aldı.

HDP'NİN İKİNCİ PARTİSİ DE MİTİNGDEYDİ

HDP'nin olası kapatılması nedeniyle 'B Planı' olarak gündemde olan Yeşil Sol Parti bayraklarının ağırlıklı olduğu görülürken miting alanındaki görevliler de Yeşil Sol Parti önlükleri giydi. Ayrıca aynı ittifakta yer alan Türkiye İşçi Partisi'nin de mitinge katıldığı görüldü.

YASADIŞI SLOGAN ATAN 224 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul Valiliği, HDP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Nevruz kutlamasında alana yasadışı pankart ve flama sokmaya çalışan, yasadışı slogan atarak taşkınlık çıkaran 224 kişinin yakalandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Fatih ilçemiz Yenikapı Miting Alanı'nda, bugün HDP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Nevruz Kutlaması' açık hava toplantısı sırasında; alana yasadışı pankart ve flama sokmaya çalışan, yasadışı slogan atarak taşkınlık çıkaran 224 şahıs hakkında güvenlik güçlerimizce yakalama işlemi uygulanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

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