HDP'den ''kirli pazar'' çıkışı: Kılıçdaroğlu kazansaydı kim bilir neler yapardı?

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması durumunda kendilerine üç bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü verdiğini açıkladı. Kamuoyuna açıklananın aksine gizli bir mutabakat olduğunu açık açık itiraf eden Özdağ, "MİT Başkanlığı sözlü anlaşmaydı. Bakanlıklar yazılı mutabakata vardı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşan HDP vekili Sırrı Sakık, Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi.

"KİM BİLİR KAZANDAYDIN NE YAPARDIN?"



"Kılıçdaroğlu çok büyük yalanlarla, gizli pazarlık ve mutabakatlarla bu halka en büyük haksızlığı yaptın." ifadelerini kullanan Sakık, "Sadece kendin kazanmak için birleştirmek adına aslında siyaseti paramparça ettin. Örgütüne, halka, gençlerin geleceğine haksızlık ettin. Seçilmeden bu korkunç pazarlığı yaptın kim bilir kazandaydın ne yapardın? Her işte bir hayır!" dedi.