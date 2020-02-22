22 Şubat 2020 Cumartesi08:41 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 08:41

Barış Pınarı Harekatı’nda Rasulayn’da yakalanan terörist Makbule. S., HDP, PKK ile terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG arasındaki trafiği deşifre eden itiraflarda bulundu. Makbule S., PKK tarafından çocukları kaçırılan annelerin eylemini sürdürdüğü HDP Diyarbakır İl Başkanlığından PYD/YPG’nin Kobani yapılanmasına katıldığını ve örgütsel eğitim aldığını anlattı. Şüpheli, harekat başladıktan sonra da Rasulayn’a gönderildiğini ve burada silah ve mühimmat dolu evin bulunduğu bir mezranın sorumluluklarına verildiğini belirtti. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Makbule S. hakkında dava açıldı. Başsavcı Tolgahan Öztoprak tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin, “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, Kasten öldürmeye teşebbüs ve Silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından cezalandırılması istendi.

2016’DA DAĞ KADROSUNA KATILDI

İddianamede, şüphelinin Nisan 2016’da PYD/YPG’nin kırsal kadrosuna katıldığı, Kobani’nin (Ayn-el Arap) Derbazi Köyü’nde ideolojik, siyasi ve silahlı eğitim aldığı anlatıldı. Bu eğitimin ardından ise şüphelinin “KONGRA-STAR” isminde kadın örgüt mensuplarından oluşan yapı içerisinde toplum çalışması adı altında propaganda çalışması yaptığı aktarıldı. Makbule S.’nin “Asmin-adır” kod adını kullandığı da kaydedildi.

HDP BİNASINDAN KOBANİ’YE GİTTİK

Şüpheli Makbule S., ifadesinde, HDP, PKK ve Suriye kolu PYD/YPG arasındaki iş birliğini ortaya koyan önemli itiraflarda bulundu. Makbule S., çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin hala eylem yaptığı HDP Diyarbakır İl Başkanlığından Kobani bölgesine geçtiğini anlattı. Makbule S., “Tunceli’deyken örgüte katılma imkanım vardı. Ancak Türkiye içerisinde örgütün dağ kadrosuna katılmak istemediğimden Diyarbakır’a gittim. Diyarbakır’a indikten sonra direkt HDP il binasına gittim. Gençlik çalışması yapanların yanına geldiğimi ve Rojova (Suriye ülkesinin kuzey bölgesi) bölgesine gitmek istediğimi söyledim. ‘Tamam o zaman bu akşam HDP il binasında kal, ertesi gün birkaç arkadaşla beraber seni Suriye’ye gönderelim’ dediler” ifadelerini kullandı.

5-6 KİŞİYLE BODRUMDA

HDP il binasından Kobani’ye nasıl geçtiklerine ilişkin bilgiler de veren Makbule S., şunları kaydetti: “Ben o gece HDP il binasının bodrum katında 5-6 bayan ile birlikte geceyi geçirdim. Tanımadığım bir kadın ve bir erkekle birlikte hafif ticari araca binerek HDP Diyarbakır il binasının önünden hareket ettik. ...Nehrin kıyısına vardığımızda bir bot bulunuyordu. Bu bota bizi bindirdiler ve karşıya geçtik. Botla karşıya geçmemiz yarım saat kadar sürdü. Ben o zaman sınırdan geçtiğimi ve Suriye’ye geldiğimi anladım. Buradan da aynı gurupla birlikte bir saat kadar yürüdükten sonra beyaz renkli konteynerin yanına geldik. Bizi burada 6-7 kişilik PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğunu değerlendirdiğim bir grup karşıladı. Buradan da 6-7 kişilik grupla pikaba bindik ve Kobani şehir merkezine geldik.”

SİLAHLI EĞİTİM ALDIM

“Şehir merkezine gelirken araçta bulunanları dağıtarak geldik ve en son ben 2 katlı beyaz bir eve girdim. Evde 4-5 kişilik sivil kıyafetli kadınlar vardı. Daha sonra eğitim almam için gönderildim. Silahlı eğitim sürecinde daha çok kaleşnikof tüfeğinin eğitimini aldım. Böylelikle PKK/YPG terör örgütüne katılım sürecim burada tamamlandı.”

107 TERÖRİSTE İLK DAVA



9 Ekim 2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı süresince TSK ile birlikte harekata katılan SMO birlikleri çatışma bölgelerinde 107 PKK/YPG mensubunu yakaladı. Daha sonra Türkiye getirilen teröristler hakkında Şanlıurfa Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Şüpheli Makbule S. hakkında düzenlenen iddianame, ilk dava olma özelliği taşırken, diğer şüphelilerle ilgili soruşturmaların ise devam ettiği öğrenildi.

(Yeni Şafak)