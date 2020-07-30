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HDP'den tecavüz mağduru kadına şok cevap: Şu anda kaybedecek tek bir milletvekilimiz bile yok

HDP'li Tuma Çelik'in cinsel saldırısına uğrayan D.K., TBMM'de kurulan komisyonda başından geçenleri anlattı. Milletvekili Tuma Çelik'in tecavüz ettiği D.K., konuyu HDP'ye ilettiğinde bir kadın vekilin kendisine, “Şu anda kaybedecek tek bir milletvekilimiz bile yok.” dediğini aktardı.

30 Temmuz 2020 Perşembe 08:36 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 08:36
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HDP’den ihraç edilen bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in, dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla TBMM’de kurulan hazırlık komisyonu, Çelik’in cinsel saldırısına uğrayan D.K.’ yı dinledi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, AK Parti Afyon Milletvekili Ali Özkaya başkanlığındaki komisyon üyeleri D.K.’ya yaşadığı olayla ilgili sorular sordu. D.K.’nın cinsel saldırıya ilişkin yaşadıklarını tüm detayları ile anlattığı ve zaman zaman ağladığı öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Komisyon üyelerinin olayın yaşandığı dernek binası ile ilgili olarak, “Neden dernek başkanının evine gittin?” sorusuna, “Ben o evi Tuma Çelik’in ailesinin evi sanıyordum. O nedenle gittim. Eve gittiğimde hazırlık yapıldığını gördüm” cevabını verdi. “Engel olmaya çalışmadın mı?” sorusu üzerine, “Kahve ikram etti. İçine ilaç koymuş. İçince bayıldım” diyen D.K., Tuma Çelik’i neden geç şikayet ettiğine yönelik soruya ise “Ailemin çoğunluğu HDP’li. Korktum. Ne benim ne de çocuklarımın can güvenliği vardı. O nedenle ilk etapta şikayetçi olamadım” karşılığını verdi.

Yaşadıklarını o süreçte HDP yönetimine aktardığını da belirten mağdur D.K., HDP’li bir kadın milletvekilinin kendisine “Şu anda kayyımla uğraşıyoruz. Bu süreçte kaybedecek tek bir milletvekilimiz yok” dediğini aktardı.

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