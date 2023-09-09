CHP'li Tanrıkulu, tv100 canlı yayınında, terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik (TSK) skandal ifadeler kullandı. Tanrıkulu, "TSK,15 köylüyü helikopterden attı. Köyleri yaktı ve bombaladı" ifadeleriyle TSK'yı hedef aldı.

Tanrıkulu yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız" dedi.

CHP: YETKİLİ ORGANLARIMIZDA GÖRÜŞÜLECEKTİR

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Tanrıkulu'nun ifadelerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayıp, "Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir." açıklamasını yaptı.

HDP'Lİ YİĞİTALP'TEN CHP'YE: SİZDEN NE MUHALEFET OLUR NE İKTİDAR



HDP eski vekili Sibel Yiğitalp, Öztrak'ın paylaşımını alıntılayarak, "Somut, ispatlı ve hukuken suçlu bulunan TSK, AİHM tarafından onlarla kez mahkum edilmiş olmasına rağmen halen bunu yapma hakkını kendinizde bulabiliyorsanız sizden ne muhalefet olur ne iktidar" ifadelerini kullandı.

SKANDAL "PKK" PAYLAŞIMI

HDP eski vekili Yiğitalp, sosyal medya hesabından yaptığı diğer bir paylaşımda ise terör örgütü PKK'nın kurucularından Kemal Pir'in fotoğrafını paylaştı. Yiğitalp fotoğrafa, "Kemal Pir'e saygıyla ve minnetle..." notunu düştü.