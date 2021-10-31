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HDP'li Baydemir'den Türkiye hakkında küstah sözler!

HDP'li Osman Baydemir, skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye'yi 'işgalci' olarak tanımlayan Baydemir, 'Siirt Kürdistan'dır. İşgalciler bilmelidir ki şu an üzerinde misafir oldukları yeri ya Kürdistan olarak kabul edecekler ya da gelecekte Kürdistan'a komşu olacaklar.' açıklamasında bulundu.

Yeni Şafak31 Ekim 2021 Pazar 23:00 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 23:23
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Paris Kürt Enstitüsü'nde düzenlenen bir törene katılan HDP'li eski vekil Osman Baydemir skandal açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt ziyareti sırasında "Bulunduğunuz yer Kürdistan'dır" diyen Cemil Taşkesen adlı esnafa destek veren Baydemir, "O kardeşimizi yüreğinden öpüyorum. Cemil kardeşimiz bin defa var olsun. Orası Kürdistan'dır. Kürdistan bin yaşasın." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ 'İŞGALCİ' OLARAK TANIMLADI

Baydemir, "İşgalciler bilmelidir ki şu an üzerinde misafir oldukları yeri ya Kürdistan olarak kabul edecekler ya da gelecekte Kürdistan'a komşu olacaklar. Yan Kürdistan'ı kardeşi gibi kabul edecekler yada Kürdistan'a komşu olacaklar." diye konuştu.

Baydemir sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bizim Kürdistan'ı yüreğimizde, bağrımızda, zihnimizde muhafaza etmemiz gerekiyor. Kürdistan'ı bağrımıza basar, yüreğimizde saklar ve zihnimizde yaşatırsak, hepimiz Cemil kardeş gibi yaparsak, emin olun ki hiçbir işgalci Kürdistan'ı yok edemez. Tek Kürt kalana kadar Kürdistan yaşayacaktır."

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