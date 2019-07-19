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HDP’li belediye şehit çocuğunu işten kovdu 

HDP’Lİ belediyelerin şehit ve gazi yakınları başta olmak üzere yürüttüğü işçi kıyımı sürüyor.

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HDP’li Mardin, Diyarbakır, Derik, Sur belediyelerinden sonra Van’ın İpekyolu Belediyesi de işçi kıyımı başlattı. Aralarında bir şehit çocuğunun da bulunduğu işten çıkarılan 8 işçi, karara tepki gösterdi. İşçiler, mağduriyetlere neden olan kararla ilgili hukuki haklarını kullanacaklarını belirtti. İşten çıkarılan Edanur Arvas, bir buçuk yıldır belediyenin Kültür ve Sosyal İşler biriminde çalıştığını söyledi. Seçimlerin ardından yeni yönetimin, görev yerlerini değiştirerek, kendilerine mobbing uyguladığını iddia eden Arvas, şunları kaydetti:

TELEFONLA İŞTEN ATILDIK

 “Mesai çıkışı kart okuttuğumuz sırada hiçbir uyarı, tutanak olmaksızın insan kaynakları personeli tarafından telefonla aranarak belediyeyle ilişiğimizin kesildiği söylendi. İşten çıkarılanların ortak yönü, devletini, bayrağını ve vatanını seven insanlar olmamız. Yeni yönetim tamamen bir yıldırma politikasıyla ‘nasıl bıktırabiliriz, nasıl pes ettirebiliriz’ diye baskı yaptı. Biz devletimize bağlıyız ve ne olursa olsun ekmek kapısı olarak gördüğümüz yere ihanet etmedik. Ama karşı taraf hiç bir gerekçe, hukuki bir neden göstermeden bizi kapı önüne bıraktı.”      

MOBBİNG UYGULADILAR

Hizmet-İş Sendikası İpekyolu Belediyesi temsilcisi İsmail Alamalı da işçilerin mobbing ve haksız uygulamalara maruz bırakıldığını ifade ederek, “İşçilere bir kıyım uygulandı. İnsanların ekmekleriyle oynadılar.  Elimizden gelen hukuki mücadeleyi vereceğiz. Bu işten çıkarılma, mobbing uygulamalarını kabul etmiyoruz” dedi.Nazan Karatekin de sözde kadınlara ve annelere değer verdiklerini söyleyenlerin, işten çıkarmalarda en çok kadınlara kıydığını aktardı.

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