Keyfi kıyımlar sürüyor... HDP'li belediye 22 çalışanı görevden uzaklaştırdı
Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'nde Kayyum döneminde çalışmaya başlayan 2 belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 22 kişi görevden uzaklaştırıldı.
- 24 TV / Ankara
Kayyum zamanında yapılan kaldırım ve parke taşı döşeme sırasında ihale aşamasında yapılan bazı çalışmalar nedeniyle HDP'li Belediye Başkanı Kezban Yılmaz tarafından Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Cebe ile Mustafa Çelik'in de aralarında bulunduğu 22 uzman çalışan kendilerine tebliğ edilen resmi yazıdan sonra görevden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırılan Başkan Yardımcıları ve diğer çalışanlar yasal yolla haklarını arayacaklarını ve kendilerine yönelik haksız bir uygulama ile karşı karşıya olduklarını söylediler.
Sözkonusu kaldırım ve parke çalışmaları ile ilgili iş ve işlemlerin 2017'de başlayıp 2018'de bittiği, herhangi bir usulsüzlük olmaldığı, ilgili ihalenin bakanlık müfettişleri tarafından incelendiği de ortada iken böyle keyfi bir uygulama ile ve kaçma, delil yok etme durumu da söz konusu değil iken ilgili memurların açığa alınmasının hukuksuzca olduğu ifade ediliyor.
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