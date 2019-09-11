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HDP'li belediyenin cami yapımını durduran imar planı değişikliği iptal edildi

HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin cami yapımını durduran imar planı değişikliği, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis kararıyla iptal edildi.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, merkez Kayapınar ilçesinde imar planında önceden "Dini Tesis Alanı" olarak düzenlenen ve üzerinde cami inşaatı olan alanlarda, 31 Mart seçimlerinden sonra HDP'li Belediye Başkanı ve Belediye Meclisinin, 21 Haziran 2019 tarihli kararıyla imar planı değişikliği yapıldığı bildirildi.

Bu kapsamda kaba inşası tamamlanan 5 caminin bulunduğu alanların park alanına dönüştürüldüğü, yapılan değişiklikle camilerin kaçak yapı durumuna düşürüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Ağustos'ta Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Sayın Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında yapılan ilk Belediye Meclisi toplantısında, Kayapınar Mahallesinin, 1894 ada, 1 nolu parsel, 0 ada 8022 nolu parsel, 2454 ada 1 nolu parsel, 1802 ada 1 nolu parsel, 1847 ada 1 nolu parselde yer alan alanlarla ilgili alınan 21 Haziran 2019 tarihli Meclis kararı iptal edilmiş, söz konusu alanların, 'Dini tesis alanı' olarak kullanılmasına devam edilmesi kararı verilmiştir."

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