HDP'li Boğa'nın Kuzey Irak'ta PKK'nın düzenlediği konferansa katıldığı belirlendi

PKK'nın 'Kadın Alan Yapılanması'nda olduğu ortaya çıkan HDP Kadın Meclis Üyesi Zeynep Boğa'nın hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. SABAH'ın ulaştığı iddianamede, ev hapsinde tutulan Boğa'nın13 Haziran 2014 ile 2 Ağustos 2014 tarihleri arasında Türkiye üzerinde sinyal bilgisinin bulunmadığı, bu süre zarfında PKK'nın Kandil'de düzenlediği 'Zindan Konferansı'na katıldığı vurgulandı. Boğa'nın ayrıca 'kadro' olarak adlandırılan örgüt mensubu olduğu, etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora ile fotoğrafları bulunan HDP'li Semra Güzel'le birlikte otel kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.

'ÖRGÜTSEL FAALİYETLERİ ORGANİZE ETTİ'

Sabah'ın haberine göre; İddianamede ifade veren Ulaş isimli gizli tanık, Zeynep Boğa'nın KCK Türkiye Yürütme üyesi olduğunu, Kandil'de toplantılara katıldığını söyledi. Gizli tanık, "2009'da KCK Ana davasından tutuklanarak cezaevine girdi. 2014'te tahliye olduktan sonra Kandil alanına gitti. Kandil alanında düzenlenen Zindan Konferansına katıldı. Konferans sonrası düzenlemesi KCK Türkiye Yapılanmasına yapıldı. 2014-2016 yılları arasında KCK Türkiye Yapılanması Toplumsal Alan Merkezinde Adana ve Mersin illeri sorumlusu olarak örgütsel faaliyetler yer aldı. Bu kapsamda kent, ilçe ve mahalle meclislerinde örgütsel faaliyetleri organize etti. Sonraki süreçte KCK Türkiye Kadın yapılanmasına bağlı olarak HDP Kadın Meclisi içerisinde sözcü olarak faaliyet yürüttü" dedi.

KCK TÜRKİYE KADIN ALAN YAPILANMASINDA



Boğa'nın, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde KCK Türkiye Kadın Alan Yapılanması TJA (Özgür Kadın Hareketi) içerisinde yer aldığı ifade edilen iddianamede, HTS verilerinde hakkında PKK/KCK terör örgütü suçlarından işlem yapılan kişilerle görüşme kaydının olduğu aktarıldı. İddianamede Boğa'nın gizli tanığını beyanlarını doğrular şekilde 13 Haziran 2014 ile 2 Ağustos 2014 tarihleri arasında Türkiye üzerinde sinyal bilgisinin bulunmadığı, bu süre zarfında ifadede belirtilen zindan konferansına katıldığının anlaşıldığı kaydedildi.

SEMRA GÜZEL'LE OTEL KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Boğa'nın 2015'te Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü etkinliğine katıldığı tespit edilirken, Boğa hakkında örgüte ait haber sitelerinde DÖKH kadın yapılanmasında ve güncel olarak TJA Aktivisti olarak geçtiği paylaşımlar yapıldığı belirlendi. Öte yandan Boğa'nın Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan ve milletvekilliği düşürülen Semra Güzel ve terör örgütüne üye olma suçundan hakkında adli işlem yapılan kişilerle otel kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.

ÜST DÜZEY ÖRGÜT KADROLARIYLA YURTDIŞI KAYDI

Boğa hakkında yapılan mali araştırmada herhangi bir bankacılık işlemi yapmaması ve para transfer ilişkisinin olmamasına ilişkin iddianamede bu durumun örgütsel anlamda tedbir faaliyeti kapsamında değerlendirildiği anlatıldı. Pasaport sorgusunda 2018'e kadar üst düzey örgüt kadroları ile yurtdışı giriş çıkış birliktelikleri olan Boğa, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek PKK silahlı terör örgütü hakkında bilgisinin olmadığını öne sürdü.