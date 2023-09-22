İSTANBUL 29°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2023 Cuma / 8 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1744
  • EURO
    28,9185
  • ALTIN
    1680.74
  • BIST100
    8000.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • HDP'li isimden skandal sözler! Ayasofya hazımsızlığını gözler önüne serdi
Güncel

HDP'li isimden skandal sözler! Ayasofya hazımsızlığını gözler önüne serdi

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının üzerinden yıllar geçerken HDP'nin hazımsızlığı ise geçmedi. HDP'li Nesimi Aday, Ayasofya'nın ibadete açılmasını hedef alarak, 'Bin yıllık kiliseyi camiye çevirince başınız göğe mi erdi?' şeklinde skandal ifadeler kullandı.

22 Eylül 2023 Cuma 08:01 - Güncelleme:
HDP'li isimden skandal sözler! Ayasofya hazımsızlığını gözler önüne serdi
ABONE OL

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 24 Temmuz 2020'de yeniden ibadete açıldı. Müzeden tekrar camiye çevrilerek tüm zincirlerin kırılmasının ardından Yunanistan'da yaşanan hazımsızlığın bir benzeri ülkemizde de yaşandı. Zaman zaman CHP'li zaman zaman ise HDP'li isimler skandal ifadelerle Ayasofya'nın ibadete açılmasını hedef aldı.

"BAŞINIZ GÖĞE Mİ ERDİ?"

Bu isimlere son olarak terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'li Nesimi Aday katıldı.

"BİN YILLIK KİLİSEYİ CAMİYE ÇEVİRİNCE BAŞINIZ GÖĞE Mİ ERDİ?"

Terör örgütü PKK'nın yayın organına katılan Nesimi Aday, "Ayasofya'yı camiye çevirdiniz de ne oldu? Bin yıllık kiliseyi camiye çevirince başınız göğe mi erdi?" şeklinde skandal ifadeler kullanarak hazımsızlığını gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.