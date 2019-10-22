22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8451
  • 6,5262
  • 279.872
  • 97324
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Terör soruşturmasında gözaltına alınan HDP'li belediye başkanlarının yerine görevlendirme

Terör soruşturması kapsamında gözaltında bulunan HDP'li Kayapınar, Bismil ve Kocaköy belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Terör soruşturması kapsamında gözaltında bulunan HDP'li Kayapınar, Bismil ve Kocaköy belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapıldı. 

 

Tünelde tepki çeken halay! Trafiği felç ettiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Konya merkezli 27 ilde FETÖ'ye dev operasyon

Konya merkezli 27 ilde FETÖ'ye dev operasyon

Bedir Acar yazdı: Er Ryan’ı kurtardık, petrolü güvene aldık!

Bedir Acar yazdı: Er Ryan’ı kurtardık, petrolü güvene aldık!

Hafter için yakalama emri

Hafter için yakalama emri

EGM duyurdu! 2021 de ev sahibi Türkiye olacak

EGM duyurdu! 2021 de ev sahibi Türkiye olacak

Sessizliğini bozdu: Ölüm tehditleri alıyorum

Sessizliğini bozdu: Ölüm tehditleri alıyorum

Televizyon programına çıkmışlardı... Dün gece öldürüldü

Televizyon programına çıkmışlardı... Dün gece öldürüldü

Nuri Pakdil: Edebiyat duruş ve devrim

Nuri Pakdil: Edebiyat duruş ve devrim

Kaya ve himalaya tuzları iyot eksikliği nedeni

Kaya ve himalaya tuzları iyot eksikliği nedeni
 

POPÜLER HABERLER

Tünelde tepki çeken halay! Trafiği felç ettiler

Tünelde tepki çeken halay! Trafiği felç ettiler

Dünyanın en masalsı 30 kasabası

Dünyanın en masalsı 30 kasabası

Baş ağrısı için doktora gitmişti! Sonra...

Baş ağrısı için doktora gitmişti! Sonra...

Satın aldığı evin garajından çıkan şeye inanamadı!

Satın aldığı evin garajından çıkan şeye inanamadı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA