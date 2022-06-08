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  • HDP'li Onay'dan itiraf gibi açıklama: PKK'yı terör örgütü olarak görmüyoruz
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HDP'li Onay'dan itiraf gibi açıklama: PKK'yı terör örgütü olarak görmüyoruz

HDP'li Kamuran Onay, katıldığı yayında, PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini bir kez daha itiraf etti. Onay, partisinin genel fikrinin de bu olduğunu vurguladığı açıklamasında, 'PKK'yı terör örgütü olarak görmüyoruz. İkna olmamışsanız da oy vermezsiniz olur biter.' dedi.

8 Haziran 2022 Çarşamba 23:33 - Güncelleme:
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PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan geçtiğimiz aylarda hüküm giyen ve ev hapsi cezası alan HDP Dilovası eski İlçe Başkanı Kamuran Onay, Twitter üzerinden yapılan bir sohbet yayınında, PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini söyledi.

"PKK'YI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Onay, partisinin genel fikrinin de bu olduğunu vurguladığı açıklamasında, "PKK'yı terör örgütü olarak görmüyoruz. İkna olmamışsanız da oy vermezsiniz olur biter." dedi.

CHP'Lİ ENGİN ALTAY: HDP TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL MEŞRU BİR SİYASİ PARTİDİR

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinin ittifak içinde olduğu HDP ile ilgili açıklamalarda bulundu. 'HDP'yi terör örgütü olarak görmüyorum, Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olmasını doğru bulmuyorum' diyen Altay, 'HDP'nin PKK ile ilişkisini minimalize etmesini ben de isterim. Eğer bir ilişki varsa. İddialar var, gördüğüm bir ilişki ben bilmiyorum.' diye konuştu.

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