HDP'li Oruç'tan TSK'ya alçak iftira

TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Görüşmelere katılan HDP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, konuşma yaptı.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI: ALÇAK İFTİRA

HDP'li Tülay Hatimoğulları Oruç, konuşmasında skandal ifadeler kullandı. Türkiye'nin sınır ötesinde terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlardan rahatsız olan HDP'li Oruç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "Sivilleri öldürüp, hastaneleri bombaladığını" öne sürdü.

İHA VE SİHA'LAR'DAN RAHATSIZ OLDU

"Kuzey ve Doğu Suriye'de her yer paramparça ediliyor." diyen HDP Eş Başkanı, "İHA'larla SİHA'larla suikastlar düzenleniyor, bunu kabul etmiyoruz" dedi.

TÜRKİYE'Yİ KATİL İSRAİL GÜÇLERİ BİR TUTMA ÇABASI

Türkiye'yi Gazze'de soykırım yapan terör devleti İsrail ile bir tutma gafletine düşen HDP'li Oruç, "İsrail'in zalimliğini anlatarak kendi zulmünü örteceğini zannediyorlar" şeklinde konuştu.