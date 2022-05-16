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HDP'li provokatör vekil hakkında suç duyurusu

Tunceli'de, HDP'li gruptakiler ile polis arasında yaşanan arbedede polise taş attığı öne sürülen HDP Tunceli vekili Alican Önlü ve beraberindeki HDP vekilleri hakkında valilikçe savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

AA16 Mayıs 2022 Pazartesi 16:43 - Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamada, kentte, 14 Mayıs 2022 tarihinde terör örgütüyle irtibat-iltisak yönünden çok sayıda suç kaydı bulunan ve yurt dışında ölen bir kadının defin işleminin yapıldığı hatırlatıldı.

Defin işlemini provoke eden gruba güvenlik güçlerince müdahale edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu esnada, aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu, ilimizin huzurunu bozmak isteyen grup içerisinden bir kişinin atmış olduğu taşla kahraman bir arkadaşımız yaralanmıştır. Kahraman arkadaşımıza taş atan kişi, derhal güvenlik güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan M.Ç. daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Kahraman polisimizin sağlık durumu iyi olup arkadaşımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Açıklamada, yaşanan arbedede HDP Tunceli vekili Alican Önlü'nün içinde polislerin olduğu araca taş attığına işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimizce provokasyonun mimarı başta vekili Önlü olmak üzere diğer tüm HDP milletvekilleri ile provokatörler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Hiçbir terör örgütünün ve teröre müzahir grubun ilimizin huzurunu kaçırmasına müsaade edilmeyecektir."

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