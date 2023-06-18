HDP'li Saki'den polise küstah sözler!

İstanbul'da yasağa rağmen sözde 'onur' yürüyüşü yapmaya çalışan LGBT'li gruplara polis ekipleri müdahale etti. Yasağa uymayan bazı LGBT grupları izinsiz gösteri düzenledi.

İstanbul Harbiye'de ara sokakta toplanan LGBT'li bir grup, Başkan Recep Tayyip Erdoğan aleyhine sloganlar attı.

HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki de, gösteri ve yürüyüş yasağına rağmen LGBT'lilerin sözde 'onur yürüyüşü'ne izin vermeyen polis ekiplerine 'işgalci kuvvetler' dedi.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DAĞ'DAN TEPKİ



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP'li vekile sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Hamza Dağ, "Adeta toplumsal düzeyde ahlaki tahribatı kendisine görev edinmiş gibi davranan HDP'li vekil, sapkınların yasadışı gösterisinde başı çekmiş ve emniyet güçlerimize hakaret etmiş. Değerlerimize düşmanlığı "Onur" zanneden bu zevatlara fırsat vermeyeceğiz.Bu yapılan millete vekalet değil ihanettir." dedi.