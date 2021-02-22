DHA 22 Şubat 2021 Pazartesi 12:28 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 12:28

Terör örgütü PKK'nın Gara'da cezaevi olarak kullanılan mağarada 13 vatandaşı şehit etmesi sonrası, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mecliste düzenlenen özel oturumda bir HDP'li milletvekilinin Gara bölgesine gittiğini açıkladı. Soylu daha sonra katıldığı bir TV programında bu kişinin HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu söyledi. Soylu teslim olan bir teröristin ifadesinde HDP'li Taşdemir'i Gara bölgesinde gördüğünü anlattığını ifade etti. DHA işte o teröristin ifadesine ulaştı. Teröristin ifadesinde Gara bölgesinde Dirayet Dilan Taşdemir'in kendisinin içerisinde bulunduğu araca bindiğini, sivil kıyafetli, sırt çantalı ve yanında poşetler olduğunu anlattığı öğrenildi. Teröristin ifadesinde, Taşdemir'in terör örgütünün Mahmur kampında indiğini ve araç değiştirerek oradan ayrıldığını söylediği de kaydedildi.

"SİVİL KIYAFETLİYDİ, SIRT ÇANTALI VE ELİNDE POŞETLER VARDI"

Teslim olan terörist ifadesinde şunları anlattığı öğrenildi: "...Irak Mahmur alanına, özel kuvvetler mensubu Pirdoğan kod isimli örgüt mensubunun şoförlüğünde, yine bu alanın düzenlemesini yapan Özgür Çiya ve Arin Botan ve Arin kod isimli örgüt üyeleriyle beraber geçtim. Araçta kod isimlerini hatırlamadığım 3 erkek terör örgüt üyesi daha vardı. Herkesin yanında silah ve teçhizatları bulunuyordu. Gara alanında araç ile 1.5 saat yolculuk yaptık. Yolda başka bir aracın yanında durduk. Bu araçtan Dirayet Dilan Taşdemir isimli, sonradan televizyondan HDP milletvekili olduğunu öğrendiğim kişi indi. Benim bulunduğum araca bindi. Bu kişi sivil kıyafetliydi, yanında sırt çantası ve poşetler de vardı. Araca bindikten sonra sadece selamlaştık. Aramızda başka bir konuşma olmadı. Yaklaşık 1 saat araç yolculuğundan sonra Mahmur kampına geldik. Bize 'hoşça kalın' diyerek araçtan indi. Bu şahsı başka bir araç aldı..."

ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇLAMASIYLA SORUŞTURULUYOR

Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında bu bilgiler doğrultusunda soruşturma yürütüyor. Başsavcılık Taşdemir'in terör örgütü PKK ile ilişkisi ve Gara'da bulunmasıyla ilgili araştırma yapıyor. Bakan Soylu'nun açıklamaları ihbar kabul edilerek başlatılan soruşturma 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 314/2 maddesi kapsamında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan yürütülüyor.