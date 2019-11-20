HDP’li Toğrul’a istinaf tokadı
Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP Milletvekili Mahmut Toğrul’u ‘Terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Geçen yıl sonuçlanan davanın tutuksuz sanığı Toğrul, karara itiraz ederek Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusunda bulundu. Dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, eylem yönünden mahkûmiyet kararında, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğuna hükmetti.
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