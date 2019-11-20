HDP’li Toğrul’a istinaf tokadı

Geçen yıl sonuçlanan davanın tutuksuz sanığı Toğrul, karara itiraz ederek Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusunda bulundu. Dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, eylem yönünden mahkûmiyet kararında, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğuna hükmetti.