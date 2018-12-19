HDP'li vekil çatışmalarda öldürülen teröristlerin cesedini istedi

Dün TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2019 yılı bütçelerinin kabul edilmesinin ardından, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddelerinin görüşülmesine geçildi.

TERÖRİSTLERİN DERDİNE DÜŞTÜ

Görüşmede kürsüye gelen terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun terör örgütünün propagandasını yaptı. Son dönemlerde TSK'nın terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarından rahatsız olan Tosun öldürülen PKK'lı teröristlerin derdine düştü.

PKK'LILARIN CESEDİNİ İSTEDİ

CHP'nin desteğiyle Meclis'e giren Kandil'in siyasi partisi HDP'nin terörist sevici vekili Tosun, çıktığı kürseden "Çatışmalarda yaşamlarını kaybeden ve morglarda bekletilen 442 cenaze ile Bitlis Mezarlığı'ndan çıkarılan 265 cenaze, teşhis edilmediği gerekçesiyle ailelerine verilmiyor." diyerek terör operasyonlarında öldürülen teröristlerin cesedini istedi. Hızını alamayan HDP'li Tosun, morgdaki cesetlere işkence yapıldığını iddia edecek kadar ileri gitti.