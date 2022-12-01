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  • HDP'li vekil Paylan ''PKK terör örgütüdür'' diyemedi!
Güncel

HDP'li vekil Paylan ''PKK terör örgütüdür'' diyemedi!

TBMM'ye sunduğu sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifiyle gündeme gelen HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan bu sefer 'PKK terör örgütüdür' diyemedi.

1 Aralık 2022 Perşembe 14:11 - Güncelleme:
HDP'li vekil Paylan ''PKK terör örgütüdür'' diyemedi!
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Fatih Portakal'ın Youtube kanalına konuk olan HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, "PKK terör örgütüdür" diyemedi.

Garo Paylan, "PYD ve PKK'nın bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Suriye demokratik bir ülke olmadığı için orada ki bazı unsurlar aşırılıkçı noktalara geldiler. PYD kendi kimliği halklarla daha farklı bir yaşam öneriyor. Demokrasinin önü kapatıldığı zaman şiddet öne çıkmıştır" dedi.

Fatih Portakal, ise Paylan'ın sözlerine karşılık, "Bana sorsalar PKK terör örgütüdür diyebilirim ama size sorulduğunda bu soruya net bir cevap veremiyorsunuz" ifadesini kullandı.

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