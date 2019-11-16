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HDP´li vekil polis kalkanına kafa attı! Sonra baygınlık geçirdi...

HDP'li milletvekili Ayşe Sürücü, kayyum protestosunu engellemek isteyen polislerin kalkanına saldırmaya çalıştı.

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HDP Şanlırfaurfa İl Örgütü, Suruç Belediyesi Eşbaşkanı Hatice Çevik'in gözaltına alınmasının ardından yerine kayyum atanmasını protesto etmek amacıyla partinin ilçe binasından, belediye binasına doğru yürüyüş gerçekleştirdi.
 
Aralarında HDP Milletvekili Ayşe Sürücü ve partililerin bulunduğu gruba, polis müdahale etti.
 
POLİS KALKANINA KAFA ATTI
 
Kayyum protestosuna müdahale eden polisler, aralarında HDP İl Eşbaşkanlarının da bulunduğu 5 ismi gözaltına aldı. Müdahaleden rahatsız olan HDP'li vekil, polise karşılık vererek kalkanına kafa atmaya çalıştı.

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