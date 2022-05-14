HDP'li vekilden kirli provokasyon! Polise taşla saldırdı

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün de aralarında bulunduğu bir grup, terör suçlarından aranan ve yurt dışında ölen Aysel Doğan için kentte cenaze töreni düzenlemek istedi.

Cenazede terör propagandası yapılacağı duyumu üzerine güvenlik güçleri, kent giriş ve çıkışlarında önlem aldı.

Aktuluk ve Sütlüce polis uygulama noktalarında durdurulan HDP'li grup ile polisler arasında arbede yaşandı.

Bunun üzerine çevik kuvvet ve jandarma ekipleri, gruba tazyikli su ve biber gazıyla müdahalede bulundu. Bu sırada milletvekili Önlü ve kalabalık arasındaki bazı kişiler, içerisinde emniyet personelinin bulunduğu araca taş atarak zarar verdi.

Bir polis memurunun kafasına isabet eden taşla yaralandığı olaylarda, 2 kişi gözaltına alındı.

Kalabalık, cenazenin kent mezarlığında defnedilmesi sonrası dağıldı.

- VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte vatandaşların huzurunu kaçırmak isteyenlere kesinlikle müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Kararlılıkla sürdürülen terör operasyonları neticesinde kentin huzur, güven ve turizm ile öne çıktığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu huzur ve güven ortamından rahatsız olan bir kısım kişi ve gruplar, kendilerine yapılan tüm uyarılara rağmen, PKK terör örgütüyle irtibat-iltisak yönünden çok sayıda suç kaydı bulunan ve Almanya'da hayatını kaybeden A.D. isimli şahsın defin işlemini provoke ederek halkımızın huzurunu kaçırmak istemişlerdir. En başından beri, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve diğer illerden gelen HDP'li milletvekilleri ile olayları provoke eden kişilerin olduğu gruba, ilimiz merkezine girmeden 2 ayrı güvenlik ve uygulama noktasında defin işlemine sadece hayatını kaybeden şahsın yakınlarının alınacağı, haricen kimsenin alınmayacağı bildirilmiştir."

Açıklamada, tüm uyarılara rağmen başta Önlü olmak üzere, söz konusu milletvekilleri ve beraberindeki grubun Munzur Üniversitesi önünde Tunceli-Elazığ kara yolunu trafiğe kapatmak istediği aktarıldı. Önlü ve diğer illerden gelen HDP'li vekillerin başında olduğu grubun güvenlik güçlerine fiziki ve taşlı saldırıda bulunduğu belirtildi.

BİZZAT POLİSE TAŞ ATTI



Milletvekili Önlü'nün bizzat polise taş attığı ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saldırgan gruba orantılı müdahale edilmiş ancak milletvekillerine herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmamıştır. Bu esnada kalabalık arasından bir anda HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü cenaze aracının anahtarını alarak hastaneye gitme bahanesiyle olay yerinden ayrılmıştır. Bu sebeple cenaze aracı ve araca eşlik eden yakınları uygulama noktasında bir müddet beklemek zorunda kalmıştır. Olay sonrasında cenaze aracının anahtarı vefat eden kişinin yakınları tarafından HDP Tunceli Milletvekili'nden alınmış ve bu surette araç hareket edebilmiştir. Daha sonra, Üniversite önünden İlimizin girişinde bulunan polis uygulama ve kontrol noktasından hareket eden araç şehir mezarlığı altında bulunan polis uygulama noktasına geldiğinde, guruba yakınları haricinde kimsenin define katılamayacağı tekrar hatırlatılmış ancak buna rağmen aralarında HDP'li milletvekillerinin de olduğu provokatör bir grup güvenlik güçlerimize tekrar taşla saldırmıştır."

Olayda başına taş isabet eden polis memurunun yaralandığı aktarılan açıklamada, "Provokatif gruplar, güvenlik güçlerimizin orantılı müdahalesi ile dağıtılmış, güvenlik kuvvetlerimize taşlı saldırıda bulunan şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu ve benzeri provokasyonlar ile şehrin huzurunu kaçırmak isteyenlere hiçbir suretle müsaade edilmeyeceği vurgulanarak Valilik tarafından Önlü olmak üzere diğer tüm HDP milletvekilleri ile provokatörler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

- İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'NUN TWİTTER PAYLAŞIMI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından HDP'li Önlü'nün TOMA'ya taş atma görüntüsünü "PKK terör örgütü üyesi ve 'kırsalcı'sının cenazesine katılmak isteyen HDPKK milletvekillerine elbette izin verilmedi. Ancak Polise taş atan terörist milletvekili Alican Önlü'nün kirli provokasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir." notuyla paylaştı.