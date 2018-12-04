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HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in cezaları onandı

İstinaf, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan verilen hapis cezalarını onadı.

  • İHA
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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski HDP Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında yerel mahkeme tarafından “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan verilen hapis cezalarını onadı. 
 
İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi,  “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı 4 yıl 8 ay, eski HDP Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i ise 3 yıl 6 ay hapse çarptırmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini tamamladı.
 
Daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde ve ispatlarda herhangi bir eksiklik olmadığını belirterek istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Yerel mahkeme tarafından “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski HDP Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında verilen hapis cezaları onanmış oldu.
 

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