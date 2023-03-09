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  • HDP'nin kapatılması istemli davada parti yetkililerinin sözlü savunması 11 Nisan'a ertelendi
Güncel

HDP'nin kapatılması istemli davada parti yetkililerinin sözlü savunması 11 Nisan'a ertelendi

Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemli davada, parti yetkililerinin sözlü savunmasını 11 Nisan'a erteledi.

AA9 Mart 2023 Perşembe 11:57 - Güncelleme:
HDP'nin kapatılması istemli davada parti yetkililerinin sözlü savunması 11 Nisan'a ertelendi
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davada süreç devam ediyor.

Bir siyasi partinin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davalarda "ceza davası" prosedürü izleniyor.

21 Haziran 2021'de iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan yargılama sürecinde, HDP'nin sözlü savunma yapmak için Anayasa Mahkemesinden istediği süre tamamlandı.

Kapatma davasında işleyen süreç kapsamında, HDP yetkililerinin 14 Mart'ta sözlü savunma yapması kararlaştırılmıştı. Partinin talebi üzerine ek süre verilerek HDP'nin sözlü savunması 11 Nisan'a ertelendi.

Ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

  • sözlü savunma
  • kapatma davası

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