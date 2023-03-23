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  • HDP'nin kararı sonrası PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 6'lı koalisyona destek mesajı!
Güncel

HDP'nin kararı sonrası PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 6'lı koalisyona destek mesajı!

Terör örgütü PKK elebaşlarından Duran Kalkan, 6'lı koalisyona bir kez daha destek oldu. Terörist Kalkan, 6'lı koalisyonun önünün açık olduğunu ifade ederek, 'Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler.' dedi.

Yeni Şafak23 Mart 2023 Perşembe 14:33 - Güncelleme:
HDP'nin kararı sonrası PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 6'lı koalisyona destek mesajı!
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Adaylığını ilan etmesinin ardından HDP'den ve terör örgütü PKK'dan peş peşe tebrik mesajları alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde HDP'ye ziyarette bulundu. HDP'li Buldan ve Sancar ile kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Kavgayı bitireceğiz." diyerek HDP ile birlik mesajı verdi.

HDP, Kılıçdaroğlu'nun bu ziyaretinin ardından seçimlerde aday çıkarmayacaklarını açıkladı. CHP-HDP iş birliği duyurulurken terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan da saklandığı sığınaktan yeni bir mesaj yayınladı.

"MUHALEFET BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK"

Yeni Şafak'ın haberine göre, 6'lı koalisyona desteğini yineleyen PKK elebaşı, şöyle konuştu: Muhalefet vardı, Altılı Masa. Bir iç karışıklık yaşadı. Onlara çok değinmeyelim. Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler. Önleri açıktır.

AK PARTİ İKTİDARINI HEDEF ALDI

PKK elebaşı, AK Parti iktidarını yıkmak için her türlü mücadeleyi vereceklerini söyleyerek skandal ifadeler kullandı.

TERÖR OPERASYONLARINDAN RAHATSIZLIĞINI ANLATTI

Mehmetçik'in terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına da değinen elebaşı, operasyonlardan rahatsızlığını şu sözlerle anlattı: Saldırılar sürüyor. Artarak sürüyor, yayılarak sürüyor. Yani işte durmadan hava ve kara saldırıları yapıyor.

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