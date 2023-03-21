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HDP'nin nevruz etkinliğinde polise saldırı! Bebek katili Öcalan için sloganlar attılar

HDP'nin nevruz adı altında yürüttüğü provokasyonlar bugün de devam etti. Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl ve Siirt'te HDP öncülüğünde nevruz etkinliği düzenlendi. Polise taş ve su şişeleri fırlatan göstericiler, bebek katili Öcalan lehine sloganlar attı. Yaşanan arbede sonrası atılan taşlar bazı polisler yaralandı.

21 Mart 2023 Salı 21:42 - Güncelleme:
HDP'nin nevruz etkinliğinde polise saldırı! Bebek katili Öcalan için sloganlar attılar
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HDP öncülüğünde Mardin, Batman, Bingöl, Siirt ve Diyarbakır'da nevruz etkinliği düzenlendi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otogarın bulunduğu meydanda düzenlenen etkinlikte müzik yayının ardından HDP Sözcüsü ve Mardin Milletvekili Ebrü Günay ile bazı partililer konuşma yaptı.

Alanda zaman zaman terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.

Etkinlik sonunda polise taş atan gruba müdahale edildi.

Atılan taşlardan bazı araçların camları kırılırken, gözaltına alınanlar oldu.

Batman'da Nevruz Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte HDP Batman Milletvekilleri Ayşe Acar Başaran ve Mehmet Rüştü Tiryaki konuşma yaptı.

Alanda zaman zaman terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.

Etkinlik sonunda bir grup çöp kovaları ile yolları kapattı, lastik yaktı, terör örgütü PKK lehine slogan attı.

Uyarıya rağmen dağılmayıp polise taş atan gruba müdahale edildi. 27 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

TERÖR PAÇAVRASI AÇIP SLOGAN ATTILAR

Diyarbakır'da HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz etkinliğine katılan terör yandaşları, alanda görevli polis ekiplerine taş ve su şişeleri fırlattı.

Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde Nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar alana gelmeye başladı.

Alandaki bazı terör yandaşları, yüzlerini kapatarak alanda görevli polis ekiplerine taş ve su şişeleri fırlattı. Yaralanan polisler alandan çıkartıldı.

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK İSTENDİ

Diyarbakır'da HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz etkinliğine katılan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP'liler ile saf tuttu. Ahmet Türk ise etkinlikte yaptığı konuşmada Abdullah Öcalan'a özgürlük istediklerini söyledi.

Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde Nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar alana gelmeye başladı.

HDP öncülüğündeki Nevruz kutlamasına yurt içi ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı. Katılımcılar arasında bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da HDP'liler ile saf tuttu. Konuşmacılardan Ahmet Türk, bölücü terör örgütünün sözde lideri Abdullah Öcal için özgürlük istedi. Türk, Öcalan'ın esaretine son vermek istediklerini ifade etti.

POLİSE TAŞ FIRLATTILAR

Diyarbakır'da HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz etkinliğine katılan terör yandaşları, alanda görevli polis ekiplerine taş ve su şişeleri fırlattı.

Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde Nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar alana gelmeye başladı.

Alandaki bazı terör yandaşları, yüzlerini kapatarak alanda görevli polis ekiplerine taş ve su şişeleri fırlattı. Yaralanan polisler alandan çıkartıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK VE TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN LEHİNE SLOGAN ATILDI

Alanda zaman zaman terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları açıldı.

Etkinlik esnasında bariyerleri aşıp platformun bulunduğu alana gelmek isteyenlere polis izin vermedi. Bunun üzerine alandan güvenlik güçlerine taş ve pet şişe atıldı.

Atılan taşlardan bazı polisler yaralandı.

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