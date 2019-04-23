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HDP'nin TBMM'nin 23 Nisan Özel Oturumu'nda İstiklal Marşı okumaması dikkat çekti

TBMM Genel Kurulu, Meclis'in açılışının 99. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı. Oturuma başlamadan önce TBMM Başkanı Şentop'un davetiyle okunan İstiklal Marşı'na katılamayan HDP büyük tepki çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tepki olarak Meclis'teki HDP konuşmasından önce oturumu terk etti.

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TBMM Genel Kurulu, Meclisin açılışının 99. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı özel oturumda HDP'nin İstiklal Marşı okumaması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu görüntüler üzerine özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulu'ndan, HDP Eş Genel Başkanı Buldan’ın konuşmasını dinlemeden ayrıldı.

"İSTİKLAL MARŞI'NI ŞU PARLAMENTO İÇİNDE OKUMAYANLARI DİNLEYELİM Mİ?"

Şeref Holü'ne gelen Erdoğan, gazetecilerin "Erken gidiyorsunuz" şeklindeki sözleri üzerine, "Nasıl ayrılmayalım? İstiklal Marşı'nı şu parlamento içerisinde okumayanları dinleyelim mi? Benim Mehmetlerimi şehit edenleri dinleyelim mi? Onlarla kol kola gezenleri, onlarla omuz omuza verenleri dinleyelim mi? Eğer bunlara sizler de olumlu bakıyorsanız, diyecek bir şeyim yok ama benim ne vicdanım ne karakterim ne şu topraklar altında yatan şehitlerimin ruhunu ben muazzep edemem. Onun için de bunları dinleyemem." şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından bir gazeteci, "HDP'nin kapatılması için bir girişim olacak mı?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Parti kapatmak ayrı bir şey, suç irtikap edenler ayrı bir şey. Parti kapatma konusu farklı ama suçu irtikap edenlerle ilgili hukukun çok farklı çalışması lazım. CHP Genel Başkanı 'hak, hukuk, adalet' diyor. Hak, hukuk, adalet kimler için çalışacak? Onlara da yargı kararını vermesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Jandarma´dan 23 Nisan klibi

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