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HDP/PKK Kürtler’in soyunu kurutuyor

‘Evlat nöbeti’ tutan annelerden Songül Altıntaş, HDP/PKK’nın kandırdıkları gençleri ölüme göndererek, Kürtleri tükettiklerini söyledi.  

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Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın önünde başlattıkları ‘evlat nöbeti’nde umutlu bekleyişleri sürüyor. 93’üncü gününe giren nöbete, 2015’te Tunceli’nin Pülümür ilçesinde kaçırılan 24 yaşındaki asker oğlu için Gaziantep’ten gelen anne Songül Altıntaş, PKK’nın Kürtlerin soyunu kurutmaya çalıştığını söyledi. Altıntaş, “PKK ve HDP’den oğlumu istiyorum, artık sesimizi duysunlar. Bunların hiç mi vicdan ve merhameti yok, güya Kürtleri temsil ediyorlar, biz hiç yanımızda görmedik” dedi. 

OĞLUMU GETİRSİNLER 

Acılı anne Altıntaş “Eğer Kürt milletvekilleriyse yanımıza gelsinler derdimizi dinleyip paylaşsınlar, bize bir çözüm bulup çocuklarımızı getirsinler. Yoksa boşu boşuna ‘Biz Kürtler’in milletvekiliyiz’ demesinler” diye konuştu.   

YERLERİ TÜRKİYE’DİR  

Diyarbakır’dan 5 yıl önce 14 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için ‘evlat nöbeti’ne katılan Süleyman Demir de, “Çocuklarımızın yeri onların yanı değil, vatanlarıdır, Türkiye Cumhuriyeti’dir. Çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz. İyi bir yer olsaydı HDP’liler kendi çocuklarını gönderirlerdi. İyi olmadığı için bizim çocuklarımızı dağa, kendi çocuklarını okutmak için Avrupa’ya gönderiyorlar” ifadesini kullandı. 

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