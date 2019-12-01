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Hedef dumansız hava sahası

Emniyet güçleri kaçakçılara göz açtırmıyor. İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonla 7 bin 390 paket elektronik sigara tütünü bulundu. Adana’da ise 3 bin 120 paket kaçak e-sigara ele geçirildi.  

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Elektronik sigara kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, İstanbul Havalimanı’na gelen yolcular mercek altına alındı. Varış Öncesi Yolcu Bildirimi Programı ve İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilen risk analizi sonucunda, Kazakistan’ın Almatı Havalimanı’ndan İstanbul’a gelecek 6 Kırgızistan uyruklu şahıs riskli bulundu. Uçağın havalimanına inişinin ardından, ekiplerce şüpheli şahıslar fiziki takip altına alındı. Zanlılar, ‘gümrüğe tabi eşyam yoktur’ beyanında bulundukları yeşil hattı kullanarak, yolcu salonundan çıkacakları sırada takipteki muhafaza memurlarınca durduruldu. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

Şahısların beraberindeki valizler ve sırt çantaları x-ray taramasına alındı. Taramada şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine, bagajlar açılarak arandı. Bu kapsamda şahıslara ait 9 valiz ve 6 sırt çantasında toplam 7 bin 390 paket elektronik sigara tütünü bulundu. Ele geçirilen elektronik sigara tütünlerini yasalara aykırı olarak Türkiye’ye sokmak isteyen şahıslar hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli soruşturma başlatıldı. Adana’da ise ekipler, doğu illerinden gelen lüks bir otomobilde kaçakçılık yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine polis, şüpheli aracı takibe alarak, il sınırlarına girdiği anda kontrol amaçlı durdurdu. Yapılan arama sonucu otomobilde 3 bin 120 kaçak elektronik sigara, bin 440 tane 40 gramlık paketlerde toplam 103.6 kilo pipo tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili olarak otomobilde bulunan A.O ve araç sürücüsü K.B. gözaltına alındı. Sorgularının ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan K.B. adli kontrol şartıyla serbest kalırken A.O. tutuklandı. 

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